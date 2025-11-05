Qué dijo Gustavo Scaglione tras el descargo de Marcelo Tinelli
El empresario de medios respondió a las declaraciones del conductor televisivo tras la denuncia de su hija; reafirma su reclamo judicial por una deuda millonaria
- 4 minutos de lectura'
Tras la denuncia de Juana Tinelli por presuntas amenazas, Gustavo Scaglione le respondió a Marcelo Tinelli. El empresario negó cualquier implicación en la acusación y ratificó sus acciones legales contra el conductor por una deuda cercana a los 6 millones de dólares. El cruce de declaraciones ocurrió luego de la denuncia de Juanita, la hija de Tinelli, quien involucró a Scaglione en un episodio intimidatorio.
La respuesta de Gustavo Scaglione a Marcelo Tinelli
Scaglione respondió al descargo del creador de Showmatch, luego de que el conductor lo señalara como responsable de un “acoso judicial” y lo calificara de “empresario usurero”. Ante eso, él se desligó de la denuncia de Juana Tinelli, quien afirmó haber recibido amenazas donde se lo mencionaba. El empresario negó cualquier implicación en las supuestas amenazas.
Scaglione declaró: “En relación con la denuncia recientemente presentada por la señorita Juana Tinelli, que hace referencia a una supuesta llamada intimidatoria que habría recibido en la cual se me menciona, expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar."
“En dicha denuncia, la señorita Tinelli hace mención a ‘una supuesta deuda’ que su padre tendría conmigo, buscando establecer una aparente relación con el referido suceso”.
Sobre Marcelo Tinelli, sostuvo: “En cuanto a la relación que la denunciante establece respecto al padre y sus incumplidos compromisos económicos, solo cabe mencionar soy parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado. En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados. En el restante, se han trabado cautelares, los demandados están notificados y el proceso sigue con las instancias habituales.”
En esa línea, concluyó: “Por lo tanto, deviene improcedente y absurdo cualquier tipo de especulación al respecto”.
El origen de la disputa económica
El conflicto entre ambos empresarios se originó por una deuda que el conductor contrajo en 2016, donde él mismo obtuvo un crédito millonario en dólares con la Asociación Mutual 29 de Noviembre para pagar una deuda de San Lorenzo, club del que era vicepresidente. Para garantizar el crédito, Tinelli ofreció algunas de sus propiedades. La suma adeudada asciende a seis millones de dólares.
En 2021, Scaglione compró la deuda que el conductor tenía con la Asociación Mutual 29 de Noviembre y en marzo de 2022, Tinelli anunció su regreso a la televisión en Canal 3 de Rosario, propiedad de Scaglione. La relación se deterioró y las diferencias se hicieron evidentes cuando este último impidió la venta de la chacra marítima del presentador en Punta del Este.
El descargo de Tinelli en medio de las declaraciones de su hija
El conductor realizó una serie de descargos en X en los que negó tener deudas a nivel personal, que los problemas financieros corresponden a su empresa y que se encuentran en proceso de solución. “La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente”.
Tinelli expresó: “El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso”.
La versión de Tinelli sobre la deuda de San Lorenzo
En cuanto a la deuda de San Lorenzo, afirmó que sufre una “presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda y quiere embargarlos y sacarles todo”, en referencia a Scaglione y escribió: “Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me ‘asesinan’, buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo”.
“Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos. No habla con nosotros. Se muestra ‘ofendido’ y le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes”, finalizó.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
Una familia destrozada. Qué se sabe del trágico choque en el que murió un matrimonio y sus tres hijos resultaron heridos en José C. Paz
"Vivimos muy apurados". Salud mental: cuál es el mayor enemigo y a qué edad hay que prestar especial atención
Refuerzan la hipótesis inicial. Qué pasó con la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut hoy, miércoles 5 de noviembre
- 1
Juana Tinelli: qué dice la amenaza que recibió y quién es el poderoso empresario que nombra en su denuncia
- 2
Tras el blanqueo de Jennifer Aniston, su flamante novio le dedicó un posteo: “Si esto es un sueño, no quiero despertar”
- 3
El lapidario posteo de Paula Robles contra Marcelo Tinelli tras la denuncia de su hija Juana: “Huye del egoísta”
- 4
El primer viaje romántico de Nicolás Vázquez y Dai Fernández: un destino conocido y tiempo de calidad en pareja