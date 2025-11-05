Qué dijo Gustavo Scaglione tras el descargo de Marcelo Tinelli

Tras la denuncia de Juana Tinelli por presuntas amenazas, Gustavo Scaglione le respondió a Marcelo Tinelli. El empresario negó cualquier implicación en la acusación y ratificó sus acciones legales contra el conductor por una deuda cercana a los 6 millones de dólares. El cruce de declaraciones ocurrió luego de la denuncia de Juanita, la hija de Tinelli, quien involucró a Scaglione en un episodio intimidatorio.

La respuesta de Gustavo Scaglione a Marcelo Tinelli

Scaglione respondió al descargo del creador de Showmatch, luego de que el conductor lo señalara como responsable de un “acoso judicial” y lo calificara de “empresario usurero”. Ante eso, él se desligó de la denuncia de Juana Tinelli, quien afirmó haber recibido amenazas donde se lo mencionaba. El empresario negó cualquier implicación en las supuestas amenazas.

Scaglione negó haber sido parte de las amenazas que recibió Juana Tinelli Captura de video

Scaglione declaró: “En relación con la denuncia recientemente presentada por la señorita Juana Tinelli, que hace referencia a una supuesta llamada intimidatoria que habría recibido en la cual se me menciona, expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar."

“En dicha denuncia, la señorita Tinelli hace mención a ‘una supuesta deuda’ que su padre tendría conmigo, buscando establecer una aparente relación con el referido suceso”.

Scaglione afirmó que forma parte de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado @scaglionegustav

Sobre Marcelo Tinelli, sostuvo: “En cuanto a la relación que la denunciante establece respecto al padre y sus incumplidos compromisos económicos, solo cabe mencionar soy parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado. En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados. En el restante, se han trabado cautelares, los demandados están notificados y el proceso sigue con las instancias habituales.”

En esa línea, concluyó: “Por lo tanto, deviene improcedente y absurdo cualquier tipo de especulación al respecto”.

Juana Tinelli confesó que recibió una amenaza telefónica Gerardo Viercovich - LA NACION

El origen de la disputa económica

El conflicto entre ambos empresarios se originó por una deuda que el conductor contrajo en 2016, donde él mismo obtuvo un crédito millonario en dólares con la Asociación Mutual 29 de Noviembre para pagar una deuda de San Lorenzo, club del que era vicepresidente. Para garantizar el crédito, Tinelli ofreció algunas de sus propiedades. La suma adeudada asciende a seis millones de dólares.

En 2021, Scaglione compró la deuda que el conductor tenía con la Asociación Mutual 29 de Noviembre y en marzo de 2022, Tinelli anunció su regreso a la televisión en Canal 3 de Rosario, propiedad de Scaglione. La relación se deterioró y las diferencias se hicieron evidentes cuando este último impidió la venta de la chacra marítima del presentador en Punta del Este.

Según las declaraciones del conductor, Scaglione impidió la venta de la chacra marítima de Tinelli en Punta del Este (Fuente: Jorge "Negro" Luengo /LaFlia)

El descargo de Tinelli en medio de las declaraciones de su hija

El conductor realizó una serie de descargos en X en los que negó tener deudas a nivel personal, que los problemas financieros corresponden a su empresa y que se encuentran en proceso de solución. “La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente”.

Tinelli expresó: “El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso”.

La versión de Tinelli sobre la deuda de San Lorenzo

Tinelli fue vicepresidente de el club San Lorenzo en el año 2026 archivo

En cuanto a la deuda de San Lorenzo, afirmó que sufre una “presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda y quiere embargarlos y sacarles todo”, en referencia a Scaglione y escribió: “Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me ‘asesinan’, buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo”.

Parte del descargo de Marcelo Tinelli en X (Foto: Captura X/@cuervotinelli)

“Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos. No habla con nosotros. Se muestra ‘ofendido’ y le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes”, finalizó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.