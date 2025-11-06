La diseñadora Micaela Tinelli intervino este jueves en la controversia que involucra a su círculo íntimo. La empresaria difundió un mensaje en sus redes sociales en el contexto del conflicto que se originó con la denuncia por presuntas amenazas que presentó su hermana, Juanita Tinelli, contra su padre. Hasta el momento, la hija mayor del conductor había mantenido silencio sobre la situación.

Qué dijo Micaela Tinelli en medio del escándalo que atraviesa su familia

La hija mayor de Marcelo Tinelli utilizó sus historias de Instagram para expresar su postura frente a las críticas que recibe su entorno. “Increíble lo sueltitos que están todos ahora. Ven a alguien en el piso y le siguen metiendo patadas sin parar. Son todos unos vivos bárbaros, eh. Qué bien”, escribió la empresaria, a modo de apoyo directo a su padre.

El descargo de la empresaria en sus redes sociales (Instagram, @micatinelli) instagram.com/micatinelli

El comentario de Micaela Tinelli fue comentado en el programa Mujeres Argentinas, de eltrece, donde el periodista Gustavo Méndez se refirió a las tensiones internas del clan. “Está todo mal entre Mica, Candelaria y Juanita”, afirmó el comunicador. A su vez, agregó que, según sus fuentes, Juanita Tinelli “habría tenido varias mentiras en su placard” en los últimos años y la calificó como la “mentirosa serial en la familia”.

Según el comunicador, esta situación provocó que sus hermanas mayores duden de la veracidad de su denuncia y de la supuesta llamada con amenazas. “Por estas mentiras, sus hermanas descreen de ella”, señaló Méndez. El panelista enmarcó la reaparición pública de Micaela en “esta grieta que hay entre las hijas mujeres de Marcelo Tinelli”.

Juanita Tinelli solicitó un botón antipánico por sentirse en peligro (Fuente: @juanittinelli1)

A quién iba dirigido el mensaje de Mica Tinelli

La manifestación de la hermana de Cande Tinelli no solo tendría como objetivo al periodismo. También apuntaría a personas del entorno cercano al conductor que filtraron información sensible sobre sus deudas millonarias, la venta de su propiedad en Uruguay y los problemas con su reality Los Tinelli en Amazon Prime Video.

Méndez explicó que el mensaje se dirige a “dos sectores: al periodismo y a la televisión”. El periodista detalló que pocas personas no critican a Marcelo Tinelli en la actualidad, con una deuda que “es real”.

Añadió que el posteo también se dirige a personas del círculo de Marcelo que “le habrían soltado la mano” y que “están pasando información que es fidedigna y real”. De esta manera, el enojo de la empresaria sería por supuestas traiciones internas.

El dinero de la operación de venta de su casa en Uruguay habría sido embargado por Gustavo Scaglione Captura de video

Cuál es la situación actual de Marcelo Tinelli

La denuncia de Juanita, hija del conductor y Paula Robles, expuso una serie de conflictos familiares. El contexto incluye dificultades económicas para Tinelli. El presentador habría vendido su propiedad en Punta del Este, conocida como Guanahuani o La Boyita. Según Méndez, planea sus próximas vacaciones en la isla de Saint Barth, en el Caribe, para distanciarse del conflicto mediático.

El inmueble se vendió por una cifra cercana a los 11 millones de dólares al empresario estadounidense Tyler Lawton. Sin embargo, el dinero de esa operación podría haber sido embargado por Gustavo Scaglione, con quien Tinelli tiene un diferendo económico. Esta situación financiera generó nuevas tensiones, ya que algunos de los hijos del conductor no estaban de acuerdo con la venta de la propiedad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.