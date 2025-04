El polémico video con el que Graciela Alfano se volvió tendencia en redes sociales

A sus 72 años, Graciela Alfano no para de revolucionar las redes sociales. Esta vez no fue por una aparición televisiva ni por una declaración explosiva, sino por un video que compartió desde el sur argentino y que rápidamente se volvió viral. En el mismo se la ve lamer un hielo del Glaciar Perito Moreno, lo cual aseguró es “lo mejor para la salud”.

Este video, que grabó durante su viaje al Calafate, lo compartió en sus historias de Instagram. En un posteo más extenso en el feed, la diva remarcó su admiración por este lugar mágico del sur argentino. “Cuando llegué hasta el lugar y lo vi por primera vez, una emoción tan grande me invadió que sentí lágrimas correr por mi cara. La naturaleza con toda su fuerza impactó en mi alma. Nunca voy a olvidar este momento. Un reseteo mental y emocional que me llenó de energía y, a pesar de no haber dormido casi nada, continué la jornada a full. Desde aquí y con toda mi energía renovada, los quiero y los bendigo”, escribió.

Graciela Alfano disfrutó del Glaciar Perito Moreno

Aunque la intención original parecía ser una muestra de conexión personal con el entorno, el gesto no tardó en generar repercusiones en redes sociales. En cuestión de horas, el video se multiplicó en plataformas como X, donde usuarios y creadores de contenido no tardaron en reaccionar con mucho humor.

Además, las comparaciones con Maru Botana, quien en 2021 fue duramente criticada por chupar hielo de un glaciar en Mendoza, considerado un área protegida, no tardaron en aparecer, aunque el tono general en esta ocasión fue mucho más relajado y de índole sexual. “¿Esto habrá sido lo que enamoró a Matías Ale?“; ”Graciela Alfano por lejos supera a Maru Botana" y “No me comparen a Graciela Alfano con Maru Botana, la chupada de hielo de Maru te la re baja”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.