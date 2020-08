La conductora en el living de la casa que comparte con su esposa Portia de Rossi Crédito: GROSBY GROUP

4 de agosto de 2020 • 13:41

Desde mediados de mazo, Ellen DeGeneres (62) ha atravesado momentos difíciles. Lo que había comenzado con un hilo de Twitter de Kevin T. Porter desencadenó un torbellino de denuncias de maltrato y chistes de mal gusto realizadas por personas que trabajaron, trabajan o estuvieron en su programa The Ellen DeGeneres Show. En las últimas horas el polista argentino Ignacio "Nacho" Figueras (43) lanzó una campaña e instó a distintas celebridades internacionales a respaldar a la presentadora estadounidense.

Cinco días después de que DeGeneres se disculpara con su equipo y reconociera errores, Figueras recurrió a su cuenta de Instagram para hacer una encendida defensa de la ganadora del Emmy. "Con paciencia he esperado que alguien con más autoridad deje en claro lo buena persona que es Ellen De Generes. Tuve la suerte de ir a su programa muchas veces y puedo dar fe de que todo funciona como un reloj, todos fueron súper agradables, no solo conmigo sino entre sí y con las personas a su alrededor", comienza el extenso posteo del polista junto a una foto de ambos.

Figueras también destacó que DeGeneres se relaciona con las personas de manera correcta y aseguró que no diferencia a nadie por el rol que desempeña. "He visto como Ellen se desenvuelve no solo en su programa, sino en apariciones públicas y ella es agradable con todos, tanto con la persona que sirve café, como con el ascensorista, los responsables de seguridad o del dueño del evento", remarcó.

"Ella [por DeGeneres] hace que el mundo sea mejor para millones de personas todos los días y no podemos castigarla porque algo no haya sido perfecto. Nadie es perfecto y no podemos tener el control de todo. Por eso, estoy con vos, amiga mía, y desafío a toda la gente maravillosa que conoce y que te considera su amiga que salgan a decir quién sos. El mundo se ha convertido en un lugar peligroso y parece que uno no puede hacer las cosas bien. Si me van a criticar por defender a alguien que creo que merece ser defendido, que así sea", agregó.

Hacia el final de su extenso posteo, Figueras convocó a varias celebridades internacionales a que se sumen para apoyar a la presentadora estadounidense que, en medio del escándalo en redes, sufrió un robo en su casa durante los últimos días del mes pasado. "Tenemos miedo de decir lo que pensamos y parece que solo importamos si decimos algo que es tendencia en las redes sociales. ¿Todos amamos a Ellen, estamos de acuerdo? Jennifer Aniston, Jennifer López, Michelle Obama, Pink, Sean Hayes, Lady Gaga, Oprah Winfrey, Katy Perry, Justin Timberlake y todas las personas que deban ser incluidas en esta lista, que de seguro es muy larga", enumeró.

El polista argentino no es la primera persona en levantar la bandera de la defensa de la presentadora estadounidense. También habían hecho lo propio el manager de talentos Scooter Braun y la DJ Samantha Ronson. Además la esposa de DeGeneres, Portia de Rossi convocó a las personas a expresar su apoyo con el hashtag #IstandByEllen.