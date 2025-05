Rompió el silencio el supuesto tercero en discordia entre Laurita Fernández y Claudio ‘Peluca’ Brusca

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca quedaron en el ojo de la tormenta esta semana cuando trascendieron versiones de que estarían separados por, presuntamente, decisión de ella. En el medio se rumoreó que un compañero de trabajo de ambos sería el señalado como tercero en discordia. A raíz de las versiones y especulaciones, Emiliano Toper, quien trabaja con los dos en el programa Bienvenidos a ganar (elnueve) y a quien involucraron en la ruptura, habló públicamente y dejó en claro cómo son las cosas.

“Se terminó el amor”, sostuvo Ángel de Brito esta semana en LAM (América) para anunciar la separación. “Laurita le dijo ‘quiero estar sola’... y lo dejó lacio. No estaban en crisis. Él está muy enamorado... El gran problema es que se tienen que ver todos los días, aunque ella tiene cancha para esta situación”, advirtió el panelista Pepe Ochoa. Sin embargo, al día siguiente dejó entrever que Brusca habría suspendido a una persona que trabajaba en el programa por, presuntamente, haber mantenido encuentros íntimos con Fernández.

Según LAM, Claudio Brusca y Laurita Fernández estarían separados (Foto: Instagram @soyclaudiobrusca)

En esa misma línea, sostuvo que el hombre en cuestión, llamado Emiliano Toper, habría tenido un affaire con Patricia ‘Coki’ Ramírez, quien también está en el programa. Según dio a entender, ella habría empezado a sospechar y habría hablado con Brusca al respecto. “Se dan cuenta de que él y Laurita desaparecían al mismo tiempo y no contestaban los mensajes al mismo tiempo (...) En el canal no lo quiere porque busca a novias de productores”, indicó el panelista.

A partir de estas versiones, el jueves en Intrusos (América) entrevistaron a Toper, quien aclaró que no “encararía” a Laurita Fernández porque “es la novia de un compañero” de trabajo. “No me gustan que se digan mentiras. Que se me involucre sentimentalmente no pasa nada si hay algo cierto”, remarcó al tiempo que enfatizó que los rumores eran falsos.

Hablo el presunto tercero en dicordia entre Laurita Fernandez y Claudio Brusca

En cuanto a la supuesta suspensión, dijo: “No hay nada de cierto en todo esto, pero nada. Lo único cierto es que me enteré de que estaba suspendido ayer cuando estaba volviendo en colectivo a mi casa. Me fui de viaje a Mendoza nueve días y Pelu sabía, se le dije un día antes de irme y me dijo ‘la mejor, andá’”. Incluso, afirmó que cuando volvió retomó las grabaciones.

En este sentido, afirmó que después de todos los rumores y especulaciones, habló tanto con Fernández como con Brusca y que hubo “la mejor” con ambos. Aunque comentó que si bien hubo risas entre ellos, dejó en claro que “es un tema sensible” y no están buenas las cosas que se dijeron. “Con la tranquilidad de que todo eso es mentira no queda otra que reírse”, enfatizó.

Toper desmintió los rumores y aseguró que habló tanto con el productor como con la modelo y que estaba todo bien entre ellos (Foto: Instagram @soyclaudiobrusca)

A su vez, reveló que ingresó a Bienvenidos a ganar, ciclo conducido por Laurita Fernández y producido por Brusca porque este último lo invitó a sumarse, puesto que trabajaron juntos en otro programa. “Se están diciendo un montón de cosas que no me voy a hacer cargo. Voy a desmentir obviamente toda la información que se está dando, después todos los pormenores que no los conozco porque estuve trabajando”, remarcó y aclaró que hay un “excelente clima laboral” entre todos.