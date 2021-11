El preocupante estado de salud de Lía Crucet: “Su problema no tiene marcha atrás”

Si bien el estado de salud Lía Crucet es complicado desde hace varios años, durante 2021, sus malestares se profundizaron. De hecho, en marzo estuvo internada en un neuropsiquiátrico, en ese período de dos meses bajó 60 kilos, luego preocupó su aspecto físico en un video que grabó para sus seguidores y en agosto sufrió un accidente doméstico que le provocó la fractura de su cadera que requirió una intervención quirúrgica.

En ese contexto, su hija explicó que el estado de la cantante es irreversible ya que padece demencia frontotemporal. “Su problema no tiene marcha atrás. Tony Salatino me dijo que iba a tener que internarla en un geriátrico. Es dura la situación, porque está cada vez peor, no es que va a mejorar”, contó hace unas semanas Karina, en diálogo con Nosotros a la mañana (eltrece) respecto de los pasos a seguir por la pareja de la artista de 69 años.

Y continuó: “Su esposo iba a ver si SADAIC podía cubrir el geriátrico. Yo pedí que la trasladaran para acá, porque está en Mar del Plata. Pero Toni parece que no quiere. Él tampoco está en condiciones de cuidarla. A veces está muy volado y me confunde con mi hija. Lía reconoce algunas cosas, pero ya está. Si la ven no es la misma que vimos en otro momento”.

En tanto, Toni Salatino hace dos días publicó una imagen de la pareja en su cuenta de Facebook. “La gente puede destruir tu imagen y manchar tu personalidad. Pero jamás podrán quitarte tus buenas acciones porque no importa como te describan, aún serás admirado por aquellos que realmente te conocen”, escribió en tono enigmático el productor.

La última aparición de la cantante

En junio pasado, un video de Lía Crucet generó preocupación entre sus seguidores por su notable cambio físico, tras pasar varios meses internada en una clínica psiquiátrica. La referente de la movida tropical se filmó para llevar tranquilidad a sus fans y asegurarles que está luchando para salir adelante.

“Hola amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando y voy a salir de esta. Los amo, un beso grande para todos”, dijo a cámara la intérprete de “La güera Salomé”.

El video causó la indignación de su hija Karina, quien acusó a Tony Salatino, actual marido de la cantante, de exponerla innecesariamente. “¿Hacía falta que el marido publique un video exponiendo a mi mamá así?”, cuestionó en sus historias de Instagram. Luego, afirmó: “Mi mamá ya no puede y no debe trabajar más”.