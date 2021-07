El delicado estado de salud de Lía Crucet: “Están tratando de mantenerla hasta que Dios la ayude”

Semanas atrás, el video de Lía Crucet (68) difundido a través de las redes sociales causó preocupación entre sus seguidores y el mundo del espectáculo. Su pareja, Tony Salatino, aclaró en Intrusos que el material se grabó a pedido de la cantante y desmintió a Karina Crucet y Malena, hija y nieta de la artista, que aseguran que no les permiten verla.

Esta semana, Karina reiteró en la edición vespertina del programa de América TV que su madre padece esquizofrenia hace años y que su cuadro se agravó en el último tiempo. Además, acusó a Salatino de sobreexponer a la mujer con ese video y de no dejar que la visiten. El viernes, entrevistado por videoconferencia, el esposo de Lía Crucet aclaró en qué circunstancias se grabó el material, cómo se encuentra la histórica cantante tropical y cuando fue la última vez que la hija y las nietas la vieron.

El video publicado el 13 de junio que causó preocupación entre los fanáticos de la cantante tropical - Fuente: Twitter @LiaCrucet

Desde su casa en Mar del Plata, el hombre comenzó: “Lía por ahora está bien, gracias a Dios está bien”. Tras el pedido de Adrián Pallares, Salatino explicó cuál es el diagnóstico médico de Crucet. “Es una enfermedad que con el tiempo va cambiando y ahora están tratando de mantenerla así como está, 40 o 50 años no sé, hasta que Dios la ayude. A mí y a ella”, expresó.

Por su parte, Rodrigo Lussich trajo a colación el video que fue publicado el 13 de junio en la cuenta oficial de Twitter de la cantante. El coconductor de Intrusos le consultó cómo se filmó y remarcó que tanto Karina Crucet -cuyo nombre real es Adriana Karina Ramos- como sus hijas están en contra de que se difunda su estado de salud. “Estoy indignado con ella”, respondió Salatino. “Cuando Lía tuvo cáncer hizo lo mismo, dijo que yo la mandé a trabajar y eso son todas mentiras. Yo siempre me guié por lo que dicen los médicos. Lía le pidió al médico si podía trabajar y el médico me dijo que sí para que se despejara de la terapia, de los tratamientos”.

En Intrusos, Tony Salatino habló de la salud de su esposa, Lía Crucet - Fuente: América TV

Y agregó: “Nunca nadie me dijo que padece esquizofrenia. Que me muestre un papel, un diagnóstico de un psiquiatra que lo diga. Ella padece demencia senil”. Tras negar que su esposa esté en condiciones de trabajar, la panelista Virginia Gallardo volvió a preguntarle sobre el polémico video y él reafirmó que fue decisión de ella. “Tengo testigos. Ella insistía: ‘Estoy entrecasa. ¡Qué me importa!’”, explicó.

Por último, Salatino manifestó que Karina pudo hablar con su madre sin ningún impedimento: “Llamó el miércoles y Lía le dijo: ‘Hija, te amo’”.

LA NACION