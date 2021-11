La novia de Andrés Nara habló sobre el conflicto de Wanda y Mauro Icardi: “Fue terrible”

Tras la explosión mediática que generó el Wandagate, el padre de la empresaria, Andrés Nara, se mantuvo al margen para evitar mayores conflictos. Ahora, su nueva pareja, Debby Giménez, confesó cómo fue la reacción del hombre al enterarse del escándalo.

“Cuando pasó eso, yo estaba con él en Buenos Aires y me acuerdo que fue terrible porque todo el mundo lo llamaba”, reveló la joven en diálogo con Misiones Online. “No dio declaraciones porque estuvo distanciado de Wanda y recién ahora volvió a tener una buena relación. Así que yo tampoco puedo contestar nada”, aseguró, y agregó: “Yo la verdad no me lo esperaba, es increíble lo que generan sus hijas”.

Giménez es misionera, tiene un hijo y se dedica a la venta de ropa a través de Instagram. Tiene 17 mil seguidores en su cuenta personal y casi 10 mil en el perfil profesional de la marca que comercializa. Fue a través de su emprendimiento que se conoció con Andrés. “Él estaba charlando con un proveedor mío, que le contó sobre mí. Andrés empezó a buscarme en las redes, me encontró y comenzamos a hablar”, recordó antes de admitir que no sabía que estaba chateando con el padre de las famosas hermanas cuando comenzó su vínculo.

Andrés Nara oficializó su romance con Debby Giménez @andres_r_nara

La opinión de Andrés Nara sobre el Wandagate

“Yo me mantuve alejado de las opiniones porque realmente me trajo muchas complicaciones. No quise hacer ningún tipo de declaración más allá de que tengo mi idea”, aseguró el padre de Wanda y Zaira en comunicación con Los ángeles de la mañana (eltrece). Sin embargo, dio su opinión sobre todo lo sucedido entre su hija y Mauro Icardi. “Me dolió mucho, porque la verdad que Mauro se comportó muy bien con los chicos de Maxi [López, el ex de su hija], ellos tienen dos nenas... La verdad que yo no aposté mucho a la relación de entrada y me he equivocado“, comentó.

“Más allá de que yo no tengo relación con él [en referencia a Icardi], yo me incliné más por Maxi porque es el padre de los chicos. Quería que tengan una relación como la que están teniendo ahora. Yo quería eso, que estén más juntos y en comunión por los chicos. Ahora estoy contento porque se acomodó esa situación”, expresó.

Tras asegurar que se enteró de este conflicto por la televisión, Nara reveló cómo está actualmente su vínculo con Wanda. “No hablo desde el día de la madre, justo el día del conflicto. Tenemos un diálogo bastante limitado, no es como con Zaira o con Nora (su exmujer), que es más fluido. Con Wanda pudimos recomponer la relación con un diálogo más puntual en días festivos, pero no tenemos una conversación. Charlamos un poco cuando Nora se rompió un brazo, por si necesitaba algo, pero nada más”, confesó.