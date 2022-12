El conmovedor posteo de Pampita en Instagram que emocionó a sus seguidores: “Quiero volver a creer”

escuchar

Carolina “Pampita” Ardohaín soprendió y enterneció a sus seguidores al postear en sus redes, en el día de Navidad, una emotiva carta. La modelo y conductora acompañó el particular texto que subió en su cuenta de Instagam con un par de fotografías en las que aparece junto a su familia.

“Carta de un adulto a Dios en Navidad”, es el nombre de la misiva que publicó Pampita, en la que ella recuerda sus ilusiones de cuando era pequeña y hace un particular pedido: “Quisiera volver a creer como cuando era niña”.

La conductora de El hotel de los famosos acompañó la entrañable carta cuyo destinatario es Dios con dos fotos en las que ella aparece sonriente, con un vestido rojo, rodeada por sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio y Ana. En las imágenes también está el marido de la modelo, el empresario y legislador de la ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán.

Las imágenes de la publicación de Instagram ilustran el texto que subió Pampita, la carta de un adulto a Dios en Navidad, que, si bien no es una creación original de la modelo -el texto hace tiempo circula en las redes-, expresa los sentimientos que ella quiso transmitir en estos días tan especiales.

Pampita junto a sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio y Ana y Roberto García Moritán, en una de las fotos que ilustran la publicación navideña de Pampita Instagram @pampitaoficial

“No sé si de niño te pedí mucho o te pedí poco, tampoco sé si creía en algo más. No sé qué tanta ilusión tenía, ni qué esperaba de la vida y de las personas, porque nunca me lo cuestionaba. Creo que la vida de un niño es así”, comienza el texto dirigido hacia Dios que publicó Pampita en Instagram.

“Recuerdo no haber necesitado mucho para que la vida me pareciera increíblemente mágica -continúa el texto-. No recuerdo cuándo dejé de hacer cartas o dejé de colocar una bota en el árbol para que apareciera llena. Sólo sé que el recuerdo de todo eso me endulza la vida”.

Luego, la misiva de Pampita prosigue con adorables recuerdos de la infancia: “Si algo recuerdo es que era una época en la que los sueños se cumplían y que la gente podía tener momentos felices”. Y, más adelante, se hace un contraste con los tiempos de la vida como persona más grande: “En fin, ahora, de adulto, solo quiero decirte que no se me olvidó escribirte, sino que ahora esta carta es diferente”.

El posteo con la carrta de Pampita cosechó casi 359.000 me gusta

Y sobre el final, la publicación de la exjurado de Bailando por un sueño repasa los deseos que la atraviesan ahora que es adulta: “Hoy no te pediría nada que se pueda comprar con dinero, hoy quisiera volver a creer como cuando era niña, en las personas, en los milagros y en que el mundo puede ser mejor”.

“Hoy quisiera que la Navidad realmente fuera el nacimiento de algo nuevo dentro de mí”, finaliza el reflexivo posteo de Pampita, con el añadido de dos emoticones alusivos, uno de un corazón y el otro, de un árbol navideño.

La carta subida por la conductora conmovió a sus seguidores, que expresaron su emoción en una cantidad importante de comentarios, donde tanto personajes famosos como desconocidos coincidieron en manifestar sus elogios hacia el conmovedor texto. Los seguidores también felicitaron a Pampita por las bellas estampas familiares que ilustran la publicación y le enviaron deseos de feliz Navidad y Año Nuevo.

Para tener una idea de lo mucho que impactó en los usuarios de Instagram la publicación de Pampita, basta decir que el posteo cosechó la impresionante cantidad de casi 360.000 likes o “me gusta”.

LA NACION