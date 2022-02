El radical cambio de look de Barbie Vélez que sorprendió a sus fans

A pesar de que mantiene un perfil más reservado que el de su madre, Barbie Vélez logró convertirse en una persona muy querida entre los usuarios de las redes. Es a través de esas plataformas que la actriz comparte información sobre su vida y, en su más reciente posteo, se animó a mostrar un increíble cambio de look que dejó sin palabras a todos sus seguidores.

Fiel a su costumbre de querer registrar los pequeños detalles de su día a día, Barbie Vélez apareció en sus historias de Instagram para contarle a sus fans que tenía en mente hacerse alguna modificación en el pelo. Su abundante cabellera castaña que casi llegaba a rozarle la cintura era uno de sus rasgos característicos y, en pleno comienzo del nuevo año, la protagonista de Trepadores consideró que era hora de un cambio.

Tras plantear su deseo, reapareció frente a la cámara para revelar que ya había dado el primer paso: se cortó las puntas. Suele pasar que, cuando una persona lleva el pelo largo por mucho tiempo, le puede resultar difícil animarse a enfrentar las tijeras. De forma muy inteligente, Barbie consideró que era mejor ir de a poco y le pidió a una amiga que actuara como peluquera improvisada.

A medida que mostraba su nuevo corte, explicó: “Acá quedó el resultado de mi amiga Pao, que la amo”. A continuación, se apresuró a aclarar que no se trataba del trabajo de una profesional, sino de una persona cercana a ella. “Ella no es peluquera, es productora pero le corta el pelo a todas nosotras. Vas a la casa a tomar unos mates y le decís ‘che, me cortas el pelo’ y te lo corta”, expresó.

Barbie Vélez mostró su cambio de look en sus redes sociales instagram @barbiepucheta

Aunque el resultado le gustó, se dio cuenta que estaba lista para ir un poco más allá y tomó la decisión de ponerse en contacto con su peluquero. “La cuestión es que, bien digno mío, me envicié y no conforme con que ya está bastante corto, tuve que ir por más”, dijo tras relatar que estaba por abandonar su casa para dirigirse al salón. Sin dejar de cumplir su rol de influencer, le aseguró a sus más de 3 millones de seguidores que mostraría el resultado.

Dicho y hecho, un par de historias más tarde se la pudo ver sentada en el sillón de su estilista. “Tan bueno y talentoso”, escribió. A continuación, lució en detalle el nuevo corte y tintura que le realizó el peluquero.

Bajo el lema de “si no hay foto, no pasó”, Barbie realizó un posteo en el que mostró oficialmente el impecable cambio de look. En la postal, luce las ondas que ahora le llegan a los hombros y que pasan de un tono castaño claro a un sutil rubio ceniza. “Llegó el cambio ¿Qué opinan? Los leo”, tipeó a modo de invitación para que tanto sus fans como sus colegas pudiesen dar su veredicto.

El nuevo look de Barbie Vélez instagram @barbiepucheta

La publicación fue recibida con una lluvia de me gusta y decenas de comentarios en donde aplaudían su nuevo estilo. Entre los tiernos mensajes no podía faltar el de Nazarena Vélez, su mamá, quien le escribió: “Hermosa” junto a unos divertidos emojis.