La inesperada reacción de Barbie Vélez al ver que su papá se tatuó por error a Noelia Marzol

Todavía no sale de su asombro, pero eso no le impide expresarse al respecto. Barbie Vélez se refirió al tatuaje de Noelia Marzol que se hizo su papá y contó cuál fue su reacción cuando se enteró de la noticia.

El insólito hecho no pasó desapercibido en el mundo del espectáculo. Alejandro Pucheta, padre de Barbie, se hizo un tatuaje de la actriz. Después del curioso y llamativo hecho, la hija del protagonista explicó lo que sucedió.

Barbie fue invitada a Flor de equipo, el ciclo televisivo de Telefe, y por supuesto fue consultada por esto. “El tema es que él es bastante fanático de los tatuajes. Tiene mujeres tatuadas y diferentes caras”, comenzó contando.

De acuerdo al relato, lo que sucedió es que Pucheta fue con la intención de hacerse el tatuaje de una mujer y eligió una foto de la famosa sin saberlo: “Fue al tatuador y le pidió hacerse una mujer hermosa y le mostró diferentes fotos. Él eligió una sin saber que era Noelia”.

Barbie Velez recordó la sorpresa al enterarse del tatuaje de su papá

A pesar de su sorpresa inicial, aseguró que entendió lo que había ocurrido luego de la explicación de su padre. “Al principio no entendía nada, igual que todos. Pero después cuando me explicó la situación dije: ‘Bueno, ya está’. Él es fanático y ella es hermosa”, manifestó.

Por último, contó cómo fue que Alejandro se enteró de quién es la mujer que lleva en su brazo: “Creo que se enteró de que era Noelia porque cuando subió una foto lo empezaron a bolud...ar. Igual, le quedó hermoso el tatuaje. Ella es una bomba”.

Sobre el final del momento, Florencia Peña alabó el trabajo del tatuador y se refirió con humor a algunos tatuajes con su cara que no estaban bien hechos. “El tatuador un genio. Tengo algunos fans que tienen tatuada mi cara y no es mi cara, no soy yo”, cerró entre risas.

El tatuaje de Noelia Marzol que se hizo el papá de Barbie Vélez (Captura)

Aunque el hecho había sucedido en 2017, volvió a tomar relevancia por la mencionada entrevista.

Por su parte, la propia Noelia Marzol se había enterado en otro programa de televisión del tatuaje. “Yo me asombré tanto como todos ustedes de lo que había sucedido. Me siento halagada como mujer. Pero la verdad es que no lo conozco. Supongo que nunca supo que era yo. Nunca me escribió ni tuve comunicación con él”, contó la actriz en diálogo con Qué mañana, dejando en claro que no había tenido ningún tipo de relación o contacto.

La explicación de Alejandro Pucheta

Poco después de hacerse el tatuaje, el protagonista había dado la misma versión, explicando que no prestó atención a que se trataba de una famosa argentina.

“Estaba buscando una foto de una chica de perfil que se le vea el costado de una lola. Eso es lo que me quería tatuar. Una chica X, linda, que se le vea el costado del pecho”, relató a A24 en aquel entonces.

Además, se refirió a la repercusión en redes: “A los cinco minutos que subí una historia me empezaron a preguntar si era Noelia. Realmente no creí que se iban a dar cuenta que era ella, no era la idea, la idea era que sea una chica sexy y nada más, podría haber sido cualquier personaje”.