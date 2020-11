El reclamo de Juana Viale al comienzo de La Noche de Mirtha: "Me amagaron hoy"

8 de noviembre de 2020

Cada fin de semana, Juana Viale se afianza más en el rol de conductora de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, los programas de su abuela, a quien reemplaza durante la pandemia. Fresca y descontracturada, la actriz aprovecha el inicio de cada emisión para divertirse mientras muestra el look del día.

El sábado por la noche ingresó al estudio bailando con alegría al ritmo de "Rosa, rosa", la popular canción de Sandro. "Como flor hermosa", dijo sonriendo antes de hacerle un pequeño reclamo al equipo de producción.

"No escucho bien la música, ¿por qué? No está tan fuerte", preguntó antes de saludar al público. "Buenas noches, ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro fin de semana acá, en La noche de Mirtha", expresó y pasó seguido volvió a reclamar por el sonido.

"¿Qué pasó con la música? ¡Me amagaron chicos! Me amagaron hoy, pero bueno... no importa", agregó antes de continuar con la rutina. "Acá estoy yo, de rosa, vestida por el señor Gino Bogani".

Después de un corte comercial, Juana presentó oficialmente el look elegido para la noche. "Así los recibo, dando vueltitas. Miren lo que tengo puesto, este vestido maravilloso del señor Bogani que es de organza cigalín, con un escote drapeado y una pollera con muchos volados. Hoy realmente soy una especie de capullo, muy lindo", explicó. "La parte de atrás, como pueden ver, tiene un moño muy lindo. Largo atrás y cortito adelante, para mostrar las gambitas ahora que está divino el clima".

Este sábado por la noche, Juana eligió un look primaveral

"Abuelita, para vos que te gusta todo esto. Me tomo todo el tiempo del mundo, que ella me dice que me tengo que tomar tiempo", dijo mirando a cámara y dedicándole una vez más el momento a Mirtha.

Para terminar Juana describió las joyas que llevaba, que incluían aros y un anillo de rubíes y pulseras de rubíes y brillantes de la diseñadora Flo Boskis Stad. "Chicas y mujeres, pidan, pidan a lo loco". El toque final lo dio el maquillaje en foco en ojos con mezcla de sombras color rojo y marrón, realizado por Mauricio Catarain, y un peinado recogido de Infinito Estudio Hair.

