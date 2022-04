El recuerdo de Mauro Szeta tras la muerte de sus papás: “Los extraño mucho”

El periodista Mauro Szeta atraviesa un duro momento familiar. Tras la pérdida hace cuatro meses de su mamá Felicia, se conoció también que su padre, Enrique Sztanjnszrajber, de 81 años, falleció la semana pasada. En su cuenta personal de Instagram, el comunicador social dejó unas sentidas palabras hacia sus progenitores, acompañadas de varias fotos familiares. Las repercusiones no tardaron en llegar y varios de sus seguidores, uno de ellos su hermano, Darío, y amigos le brindaron el pésame.

En un texto cargado de emotividad, Szeta escribió: “Ellos son mis viejos, Felisa y Enrique. Los extraño mucho y los voy a amar siempre”. En continuado, agradeció por los momentos vividos: “Sus aromas, sus miradas, la crianza que me dieron. Mami y papi, los amo, gracias por hacerme tan feliz”.

La publicación de Mauro Szeta en su cuenta de Instagram

La publicación, que alcanzó a los 21 mil me gusta, tuvo diversos mensajes de apoyo. Su hermano, el escritor y filósofo, Darío Sztajnszrajber, le comentó: “Ay Mauri”, seguido de un emoji de corazón. Otra de las personas del medio que se tomó unos minutos para brindarle su apoyo fue la humorista Costa: “Yo soy testiga de que sos el mejor hijo. Amoroso, paciente, presente y compasivo. Te quiero Mauro Z”. Finalmente, entre otros mensajes de condolencia, estuvieron presentes la presentadora Verónica Lozano, el conductor Germán Paoloski y el doctor Guillermo Capulla.

Dedicado a los temas de índole policial, Szeta le esquiva completamente a abordar temas de su ámbito privado. A pesar de ese hermetismo, él mismo reveló una situación que atravesó con su mujer, Clarissa Antonini, con quien contrajo matrimonio hace tres años. La clave del éxito, para ellos, es dormir en camas separadas y así prolongar su idilio: “Hace muchos años dormimos en camas separadas porque tenemos distintos horarios para trabajar y demás. Así estamos mejor”.

Mauro junto a su hermano Darío y sus papás Instagram @mauro.szeta

En el programa que integra en Telefe, Corta por Lozano, se sometió a una pequeña inquisitoria, llamada terapia de grupo, donde la conductora y los panelistas confiesan detalles de su vida fuera de las cámaras. Cuando le tocó su turno, Szeta admitió que su pareja es fanática de las series de Netflix, pero él no puede seguirle el ritmo. “El tema es que me dormí en el capítulo anterior al final de la serie. Le dije que era embolante y me dormí. ‘La voy a ver igual sin vos’, me dijo ella. Y al día siguiente me enteré que la había terminado toda sola”, planteó.

Mauro Szeta y Clarissa Antonini Foto: Instagram @mauro.szeta

Por otra parte, también en el mismo segmento del ciclo televisivo, su pareja Clarissa reveló una infidencia de cuando decidieron casarse con el periodista tras ocho años de relación: “Vos una vez me enseñaste que cuando uno ama, no sabe por qué ni para qué. Y es lo mismo, no tengo un por qué ni un para qué”.

La frase fue tan profunda que selló su unión en el Registro Civil y se coronó con una ceremonia en el Parque Japonés. “Hace ocho años que estamos juntos y esto fue ponerle el moño. Estamos felices. Las lágrimas son de emoción”, sintetizó entonces Antonini.