El regalo que recibió Pampita inspirado en su hija Blanca que la hizo emocionarse

Perder a un hijo no es un proceso fácil de atravesar. No lo es para nadie, ni siquiera para alguien que -desde afuera- parece que lo tiene todo. El dolor solo puede ser comprendido por quien lo vive y por otros padres que, al ver a sus propios bebés, pueden llegar a acercarse un poco a la pena que generaría verlos partir. Con ese sentimiento tan genuino en mente, una fan le regaló a Carolina ‘Pampita’ Ardohain un hermoso retrato de su hija Blanca.

Gracias a sus contactos con Larry Clay, el legendario cómico que acompaña a Marcelo Tinelli, Jesica Muñoz pudo ir junto a su hijo a presenciar la grabación de La Academia (eltrece) el pasado miércoles. Siendo fanática de la modelo y a sabiendas de que estaría allí para cumplir su rol de jurado, la mujer no dudó en llevarle un emotivo regalo.

Pampita se emocionó al ver el retrato de Blanca, su hija instagram

La platense de 33 años es dueña de un emprendimiento de muebles para chicos pero también es una talentosa artista. En la cuenta de Instagram de su marca hay diversos retratos, pinturas y coloridas creaciones que realiza sobre fibrofácil, el mismo material con el que crea sus otros productos.

En un sentido gesto hacia la modelo, Muñoz le regaló un cuadro hecho a mano en donde puede verse la gran sonrisa de Blanca, hija mayor de Pampita y Benjamín Vicuña, que murió el 8 de septiembre del 2012 debido a una hemorragia cerebral.

Pampita junto a Jesica Muñoz, la artista que retrató a su hija Blanca instagram

La reacción de la empresaria fue indisimulable. Al ver los ojos de la nena plasmados en el lienzo se le dibujó una enorme sonrisa y no pudo contener la emoción. Conmocionada, se detuvo a sacarse fotos con la artista y a conversar un rato.

El tierno posteo que le dedicó Jesica Muñóz a Pampita instagram

El tierno momento quedó registrado en el Instagram de Muñoz. En la serie de imágenes se la ve a Pampita recibiendo el regalo y, a continuación, posando junto a la fanática. “Fue muy emocionante retratar a Blanquita, un mar de sentimientos. Es muy difícil y a la vez todo un desafío”, escribió el la publicación.

Y, totalmente agradecida por la respuesta de la modelo, agregó: “Gracias Pampita por la buena onda. Hermosa por dentro y por fuera”.

El regalo que recibió Pampita inspirado en su hija Blanca que la hizo emocionarse

El día después de haber recibido el obsequio, desde su programa Pampita Online (Net Tv) la conductora manifestó: “Quiero agradecerle a Jessica Muñoz. Lo pusimos en casa ya, en la sala de juegos donde están los chicos. Nos ilumina a todos, lleno de colores y alegría. Gracias por el trabajo y el amor que le pusiste”.

El emotivo homenaje de Pampita y Benjamín Vicuña a su hija Vicuña

El 15 de mayo de este año la niña hubiese cumplido quince años y todos sus seres queridos se reunieron para homenajearla. La modelo y el actor chileno participaron de una ceremonia que incluyó una misa y una suelta de globos.

Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain junto con sus hijos homenajearon a Blanca

Con los ojos hinchados por el llanto pero feliz, Pampita posó junto a su ex marido mientras lucía la panza en donde creía de a poco Ana, su primera hija con Roberto García Moritán, que llegó al mundo el 22 de julio.