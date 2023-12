escuchar

Sofía “Jujuy” Jiménez es una de las figuras destacadas de la televisión argentina, que supo ganarse su lugar a fuerza de su trabajo. Su carisma conquistó al público y es una de sus características más conocidas. Sin embargo, la también modelo no deja de sorprender con sus otros “talentos”. En esta ocasión, develó uno que mantenía oculto y que causó un tanto de impresión.

Si bien Sofía “Jujuy” tiene una larga carrera en la televisión, es mediante las redes sociales que se permite realizar diversos contenidos para que sus seguidores la conozcan un poco más. En este sentido, en Instagram usa la herramienta de caja de preguntas para tener divertidos idas y vueltas con sus seguidores, en el que revela detalles de sus días y vida privada.

Sofía Jiménez sorprendió al mostrar su talento oculto (Foto Instagram @sofijuok)

“Aquí los leo amiguis”, escribió para que sus seguidores le envíen preguntas o temas para charlar. Así, una seguidora le consultó sobre un supuesto talento oculto que tendría. “¿Es verdad que tenés ese talento de separar los dedos de los pies? Me muero”, fue puntualmente el interrogante que decidió responder con un video.

El clip la muestra recostada sobre una camilla y realizando la particular acción de separar los dedos de los pies mientras los mueve. “Sí, pero no te mueras”, escribió junto a la respuesta en video. Asimismo agregó una selfie en la que se la puede ver tapándose la boca, en un gesto de acongojada al mostrar dicha intimidad.

En agosto pasado, invitada en el ciclo Noche al Dente (América), la modelo había hablado por primera vez de este talento oculto. “Creo que no lo puede hacer nadie. Es con los dedos del pie”, indicó en aquel entonces. Ante la sorpresa de Fernando Dente, procedió a quitarse los zapatos para demostrar que podía separar los dedos en niveles extremos. “Es como un garra”, comentó el conductor.

En ese entonces, Jujuy destacó que en diversas oportunidades recibió mensajes de pedido de fotos de sus pies, debido a que tienen un “fetiche” con esta parte del cuerpo.

No obstante, no sería el único “talento” que posee la comunicadora de 32 años, ya que fue su propia hermana quien relató las experiencias que vivió a su lado en torno a la “ley de atracción”.

“Hay un talento que tiene mi hermana, que para mí es la ley de atracción; tiene una conexión con el universo, ella pide algo y lo cumple, no sé, ella te dice que hables con el universo y todo… y yo le dijo que hablo con el universo, pero a mí no me pasa, y a ella sí. Es como un talento oculto”, señaló Inés Jiménez, en una reciente entrevista en Cortá por Lozano (Telefe).

En esa línea, la hermana mayor de Sofía señaló que durante un partido de Racing decidió llevarla a la cancha: “Le dije: ‘Por favor, imaginate que Racing mete un gol porque tenemos que ganar como sea’. Lo hizo y en ese momento metieron un gol. Para mí, ese es el principal talento, uno de tantos”, señaló la joven.