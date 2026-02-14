Bad Bunny en River: a qué hora comienza el show hoy, sábado 14 de febrero

La fiebre por Bad Bunny no para: llegó a la Argentina para brindar tres shows en el marco de su gira “Debí tirar más fotos World Tour” y este sábado 14 de febrero promete una noche única.

El cantante, quien se presentó este viernes y lo hará también este sábado y domingo en el estadio de River Plate, arribó a Buenos Aires el martes por la madrugada y se alojó en un hotel de Recoleta.

Bad Bunny en River hoy: A qué hora es el recital del sábado 14 de febrero

Las puertas del estadio River Plate para el show de Bad Bunny este sábado 14 de febrero se abrirán a las 16 horas mientras que el opening será a las 19.

A las 21 se espera que el cantante aparezca sobre el escenario para dar inicio al espectáculo que el público argentino espera desde mayo del año pasado, cuando se anunciaron las fechas.

Bad Bunny en River: los horarios del show Instagram

Ingresos a River: por dónde se entra al show de Bad Bunny este sábado

La productora solicitó a los asistentes que se dirijan a la intersección correspondiente según su ubicación para agilizar el ingreso al predio.

Este operativo busca evitar aglomeraciones en los puntos de control y asegurar que el público ocupe sus lugares antes del inicio del espectáculo principal.

Campo trasero: quienes tengan esta entrada deberán dirigirse por la intersección de Av. Libertador y Campos Salles.

quienes tengan esta entrada deberán dirigirse por la intersección de Av. Libertador y Campos Salles. Plateas Belgrano en todos sus niveles, campo delantero Stage B y plateas Centenario media y alta: por Av. Libertador y Udaondo.

por Av. Libertador y Udaondo. Campo delantero Stage A, Los Vecinos, plateas San Martín y plateas Sívori: utilizan la entrada de Av. Alcorta y Monroe.