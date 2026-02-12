Morat en Argentina: la banda colombiana paseó por Buenos Aires, comió hamburguesas y dio un show emotivo en Luzu

Morat arribó a la Argentina. Por intermedio de sus plataformas digitales, la banda colombiana confirmó su arribo al país para participar del Festival de Peñas de Villa María 2026, en la provincia de Córdoba. A su vez, durante la jornada de este jueves, dieron un show en el programa Antes que nadie (Luzu TV) y luego seguirán su recorrido en el programa Tapados de laburo (Olga).

El arribo de la banda colombiana a la Argentina

Además de estas presentaciones, Morat regresará al país en la segunda mitad del año para brindar dos shows el 24 y 25 de septiembre en el Movistar Arena. Las localidades se vendieron este miércoles en formato preventa y este jueves continuará el expendio de localidades por la página oficial.

Morat arribó a la Argentina: la calidez de su público que le pidió autógrafos y fotos a la banda

Desde su arribo al país, la banda integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas se paseó por diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires donde probaron diferentes productos gastronómicos y quedaron maravillados por la calidez del público que los esperó en cada punto que presenciaron para sacarse fotos y autógrafos.

El cantante de Morat probó la medialuna de manteca: "Buena, buena"

Al tocar suelo argentino, los intérpretes de la banda intercambiaron algunas palabras con sus seguidores en el aeropuerto de Ezeiza, lo que marcó el termómetro de lo que será su estadía.

Luego de acomodarse en el hotel donde se hospedan, comenzaron a deleitarse con algunos productos nacionales como las medialunas de manteca. En uno de los videos que aparecen en Instagram, Juan Pablo Isaza movió sus manos en un gesto de conformidad y lanzó, al aire: “Buena, buena”.

Los saludos de los fanáticos a la banda Morat

Entre shows y el cariño del público, los cantantes colombianos hicieron un nuevo stop para alimentarse: en esta ocasión, eligieron el bar Arredondo, donde se deleitaron con una hamburguesa con papas fritas. Esta cadena de comidas rápidas es muy reconocida y cuenta con un local en la calle Virrey Arredondo, en pleno corazón del barrio de Belgrano.

La hamburguesa con papas fritas que eligió la banda colombiana

Para coronar esta jornada, la banda subió dos imágenes, en blanco y negro, de los integrantes junto al equipo de trabajo en otro bar mientras tomaban cervezas y se divertían para exprimir al máximo su arribo a la Argentina.

Los integrantes de la banda Morat decidieron distenderse en medio de su estadía por la Argentina

Formada en Bogotá en el año 2011, Morat cuenta con cinco álbumes de estudio: Sobre El Amor Y Sus Efectos Secundarios (2016), Balas Perdidas (2018), ¿A Dónde Vamos? (2021), Si Ayer Fuera Hoy (2022) y Ya es mañana (2025).

El show que brindaron en Luzu TV

A siete meses de sus dos shows en el Movistar Arena, la banda colombiana brindó un íntimo e interactivo, con un acotado aforo de público, en el programa Antes que nadie (Luzu TV), donde repasaron parte de su historia y cantaron -entre otros hits- dos temas icónicos.

Morat en Luzu TV

El primer single fue “¿A dónde vamos?“, perteneciente al álbum de estudio que lleva el mismo nombre y fue lanzado en el año 2021. Con un ensordecedor griterío de fondo, los fanáticos acompañaron la melodía del tema que es uno de los hits históricos de la banda cafetera.

Morat interpretó el cover de Spaghetti del rock de Divididos

Para cerrar su exposición, Morat recreó el tema “Spaghetti del rock” de la banda Divididos con acordes en piano y una melodía completamente diferente a la que se conoce a esta pieza musical icónica del rock nacional.