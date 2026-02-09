Ricky Martin compartió el detrás de escena con Bad Bunny y Lady Gaga tras su show en el Super Bowl: “Tsunami de emociones”

Bad Bunny protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl. Con una puesta en escena única, el artista puertorriqueño acaparó la mirada de los presentes al brindar un amplio repertorio de canciones y un fuerte mensaje contra el presidente Donald Trump.

Con los ojos del mundo puestos en él, el cantante, reciente ganador de tres estatuillas en los Premios Grammy, no estuvo solo en esta ceremonia celebrada en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California donde Seattle Seahawks venció a New England Patriots en la final de Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Bad Bunny fue la gran estrella de la jornada del Super Bowl Carlos Avila Gonzalez� - San Francisco Chronicle�

Uno de los grandes invitados que presenció -y cantó- en el show de medio tiempo fue Ricky Martin, quien entonó las estrofas del tema “Lo que le pasó a Hawaii”, una de las canciones con más tinte político del álbum musical Debí tirar más fotos.

Ricky Martin cantó en el medio tiempo del Super Bowl

Vestido íntegramente de blanco, el cantante, nacido en Puerto Rico, usó sus redes sociales para tenderle un agradecimiento especial a su colega y a Lady Gaga, otra de las invitadas de lujo que interpretó una versión latina de “Die With a Smile”.

El emotivo posteo de Ricky Martin

Emocionado por la presencia en este evento multitudinario, Ricky Martin destacó: “Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias Bad Bunny y Lady Gaga”.

El abrazo entre Bad Bunny y Ricky Martin

Además de la postal que recorrió el mundo entero, el intérprete de “Tu recuerdo” agregó un video junto a Bad Bunny, a quien abrazó y le agradeció por la invitación: “Boricua, te quiero mucho”. Ante una lluvia de aplausos, Benito se llevó las manos a su rostro y no pudo ocultar la emoción de estar junto a uno de los artistas que lo inspiró y le abrió camino al mercado estadounidense, donde sus canciones resuenan por todas partes y se convierten, inmediatamente, en hits.

El encuentro entre los dos cantantes generó un impacto inmediato en las redes sociales con comentarios de Lali Espósito, Mau y Ricky y otras tantas celebridades que estuvieron del otro lado de la pantalla celebrando un show histórico.

Ricky Martin participó del show de medio tiempo del Super Bowl

En cuanto a la lista de temas, Bad Bunny dio comienzo al espectáculo con “Tití me preguntó” y le siguieron otros títulos como “Perreo sola”, “Baile inolvidable”, “Me porto bonito”, “Dákiti” y “NUEVAYoL”.

El show contó con un imponente escenario llamado La casita donde desfilaron celebridades como Pedro Pascal, Cardi B, Karol G, Young Miko, David Grutman, Alix Earle, Jessica Alba, entre otros, que le dieron un color diferente a una exposición musical que se llevó todos los aplausos en el entretiempo del partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots.

Bad Bunny completó una performance histórica en el Super Bowl Matt Slocum - AP

Para darle cierre a un show que duró aproximadamente 15 minutos y dejó gratas impresiones en los artistas que participaron y en los espectadores, Bad Bunny eligió la canción “Café con ron” y “Debí tirar más fotos”, el título de su último álbum. Para redondear su corta, pero intensa, intervención en el Super Bowl, el intérprete puertorriqueño comenzó a nombrar todos los países de América Latina rodeado de bailarines y desestimó el hecho de pronunciar directamente contra Donald Trump como así lo hizo en un extenso descargo en los Premios Grammy.

