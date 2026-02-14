Bad Bunny en River: cortes, transporte y recomendaciones para asistir al show de hoy, sábado 14

El cantautor puertorriqueño Bad Bunny se presentará este sábado 14 por la noche en el estadio River Plate para animar el segundo de sus tres shows en Buenos Aires, en el marco de su gira “Debí tirar más fotos World Tour”. El Gobierno porteño desplegó un fuerte operativo de seguridad y tránsito en la Ciudad a fines de organizar los accesos y evitar aglomeraciones.

Cortes

Los horarios y lugares específicos para la interrupción del tránsito son los siguientes:

Corte parcial de Av. Figueroa Alcorta entre la Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: desde el martes 10 de febrero a las 11 hasta la una de la madrugada del lunes 16.

de Av. Figueroa Alcorta entre la Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: desde el martes 10 de febrero a las 11 hasta la una de la madrugada del lunes 16. Corte total del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: sábado 14 hasta las dos de la madrugada.

del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: sábado 14 hasta las dos de la madrugada. Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: sábado 14 hasta dos de la madrugada.

de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: sábado 14 hasta dos de la madrugada. Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo: sábado 14 hasta las dos de la madrugada.

de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo: sábado 14 hasta las dos de la madrugada. Cierre total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna: sábado 14 hasta las dos de la madrugada.

de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna: sábado 14 hasta las dos de la madrugada. Corte total de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: sábado 14 hasta las dos de la madrugada.

de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: sábado 14 hasta las dos de la madrugada. Corte total de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: sábado 14 hasta las dos de la madrugada.

de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: sábado 14 hasta las dos de la madrugada. Cierre total del Puente Labruna entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo: sábado 14 hasta dos de la madrugada.

Mapa de cortes por el show de Bad Bunny en River este sábado 14

Transporte

Por la segunda fecha de Bad Bunny en River, la línea D de subterráneos funcionará con horario extendido hasta las 1.30 horas del domingo. La estación terminal Congreso de Tucumán solo permanecerá abierta para el ingreso de pasajeros.

Cabe recordar que el tren Sarmiento no brindará su servicio habitual hasta el lunes 16. Lo que también sufrirá modificaciones son las paradas de colectivos habitualmente ubicadas sobre avenida Libertador, como la de la línea 29, que será trasladada hacia avenida Cabildo.

Recomendaciones para asistir al show

Dentro de las recomendaciones, la productora que organizó el evento solicitó a los asistentes que se dirijan a la intersección correspondiente según su ubicación para agilizar el ingreso al predio.

Se trata de un operativo que busca evitar aglomeraciones en los puntos de control y asegurar que el público ocupe sus lugares antes del inicio del espectáculo principal.

Los accesos al show en River

La organización dividió los ingresos según el sector del ticket. El mismo quedó establecido de la siguiente manera:

Los espectadores con entradas de campo trasero caminan por la intersección de Av. Libertador y Campos Salles.

caminan por la intersección de Av. Libertador y Campos Salles. El acceso para las plateas Belgrano en todos sus niveles, el campo delantero Stage B y las plateas Centenario media y alta se sitúa en Av. Libertador y Udaondo.

se sitúa en Av. Libertador y Udaondo. Quienes poseen tickets para campo delantero Stage A, Los Vecinos, plateas San Martín y plateas Sívori utilizan la entrada de Av. Alcorta y Monroe.

Horarios del show

Las puertas del estadio River Plate para el show de Bad Bunny este sábado 14 de febrero se abrirán a las 16 horas mientras que el opening será a las 19.

Los horarios del concierto de Bad Bunny este sábado 14

Se espera que el cantante aparezca sobre el escenario a las 21 para dar inicio al espectáculo que el público argentino espera desde mayo del año pasado, cuando se anunciaron las fechas.