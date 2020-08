En pleno debate por la salida de Lionel Messi del FC Barcelona, el conductor le señaló a su compañera que las mujeres "no entienden de fútbol"

Mauro Viale hizo un polémico comentario a Liliana Caruso, su compañera en el aire de A24. Este miércoles, en pleno debate sobre la salida de Lionel Messi del FC Barcelona, la periodista opinó sobre las decisiones del jugador y Viale la cruzó para "explicarle" cómo es el deporte. "Te voy a contar la filosofía del fútbol porque ustedes son mujeres", sostuvo el conductor.

A raíz del particular diálogo en el que Viale desacreditó a Caruso para opinar sobre fútbol por su género, el periodista se convirtió en tendencia en Twitter por el repudio de los usuarios.

"Yo creo que sí, que se tiene que ir [Messi], lógicamente, y espero que algún día vuelva a la Argentina", señaló Caruso. "Fue campeón de todo", continuó. En un tono condescendiente, Viale sostuvo: "Te voy a contar la filosofía del fútbol porque ustedes son mujeres".

Caruso, por su parte, frenó al conductor: "Sí, ya lo sé, no tiene nada que ver que sea mujer". El padre de Jonatan Viale, en tanto, insistió: "No entendés de fútbol. Vos sos varón, escuchame que te quiero explicar [a otro compañero], jugás al fútbol, te comés ocho goles y se terminó la vida. ¿Qué me quiere explicar una mujer a mí?".