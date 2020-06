Charlie Hunnam le da vida a Arturo en la película de Guy Ritchie de 2017 que desembarcó en la plataforma de streaming Crédito: Netflix

A más de dos años de su estreno en las salas cinematográficas del mundo, El Rey Arturo: la leyenda de la espada ( King Arthur: Legend of the Sword ) llegó a Netflix . Dirigida por Guy Ritchie , la película busca atraer a los amantes de El Señor de los Anillos , Game of Thrones , Matrix y toda saga con dosis extra de efectos especiales.

El film, cuyo presupuesto superó los US$ 100 millones, cuenta con un condimento extra: un elenco repleto de actrices y actores renombrados de Holywood. Lo encabezan, por un lado Charlie Hunnam , que se pone en la piel de Arturo, la francesa Astrid Bergès-Frisbey , como una misteriosa maga y Jude Law , que encarna al rey despótico rey Vortigern. Además, Eric Bana interpreta al padre de Arturo y Djimon Hounsou es uno los laderos del protagonista.

La francesa Astrid Bergès-Frisbey, en la piel de la Maga Crédito: IMDB

Ahora bien, la historia de Arturo, que saca la espada Excalibur de la piedra y reúne a los Caballeros de la Mesa Redonda, despierta versiones encontradas. Hay quienes afirman que el personaje pudo estar inspirado en una figura histórica. Sin embargo, otras posturas aseguran que no hay prueba fehaciente que eso sea así.

Una de las teorías más firmes apunta que el personaje está inspirado en Riotamo , un líder militar británico del siglo V que cruzó el Canal de la Mancha para pelear en Francia. "Es lo que más nos podemos acercar a los orígenes de un modelo de inspiración para Arturo", señala Norris J. Lacy, un especialista medieval y exdirector internacional de la Sociedad Arturiana International (IAS), en declaraciones a la revista Time .

Más allá de las especulaciones, el historiador recuerda que para ese entonces no existía un gobierno centralizado en Gran Bretaña, por lo que la vida en aquel tiempo tenía más que ver con lo territorial, con las luchas militares, con condiciones de hambre y brutalidad extremos. En ese contexto, Lacy señala que "no sorprende que las personas se apeguen a la idea de un rey benevolente o un líder militar que buscara la paz y la prosperidad".

Con la experiencia acumulado en el reciclado de Sherlock Holmes (2012), Ritchie buscó ponerle su sello a la clásica historia. Sin apegarse a lo conocido, el film está contado con diferentes tonos y estilos y recurre licencias. Todo gracias a las adaptaciones del guión de las que el propio Ritchie formó parte.

Para este film pensado en audiencias más jóvenes y adeptas a la ciencia ficción, el también director de Snatch: cerdos y diamantes ( 2000 ) recurrió a la estilización, efectos de montaje y un ritmo veloz que mantiene atrapado al espectador durante sus 126 minutos de duración.