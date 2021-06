El robo de Darío Barassi en vivo: “¡Dame eso!”

100 argentinos dicen (eltrece) está lleno de divertidos momentos que se alejan de los juegos para distender a los participantes y bromear entre colegas. A veces con la producción, otras con los concursantes y muchas tantas, con los camarógrafos.

Pero esta vez, una mezcla de broma se cruzó con la merienda de un cámara y Darío Barassi no pudo contenerse. Mientras verificaba si una de las respuestas de la familia Roust era correcta, notó cómo fuera del aire uno de sus camarógrafos intentaba abrir una magdalena.

Con mucho esfuerzo, cuando apenas logró abrirla, apareció Barassi y se la arrebató de las manos. “¿Qué hago con la magdalena? Porque no me la quiero comer pero no quiero que se la coma él”, bromeó luego de entregársela a otro de los camarógrafos.

El antojo de Darío Barassi que terminó en robo - Fuente: eltrece

Mientras esto sucedía, “La Colo”, una de sus productoras, le acercó al hombre una nueva magdalena para que pudiera merendar. “Colo, no le des nada ¡Ya tiene otra!”, indicó entre risas mientras corría a quitársela. Rápido, el camarógrafo guardó el pequeño bocado en su barbijo pero no fue suficiente esta técnica para evitar ser robada.

“Yo no voy a meter mi mano ahí, ¡Ay, Dios!”, expresó Barassi mientras todos los presentes se reían. Finalmente, cumplió con su objetivo y se llevó el pequeño muffin para, nuevamente, dárselo a otro camarógrafo. La broma quedó entre ellos, las risas se hicieron presentes en el estudio y, minutos después, siguieron con el programa como si nada hubiera pasado.

LA NACION