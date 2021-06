Lola Bezerra contó cómo fue su relación con el actual novio de Nicole Neumann

Desde que Nicole Neumann confirmó su noviazgo con José Manuel Urcera, el piloto de Turismo Carretera, la pareja ya vivió varios escándalos. En los últimos días, mientras estaban de paseo, ambos se cruzaron con Micaela Álvarez Cuesta, expareja del deportista, y protagonizaron un fuerte ida y vuelta. Ahora, otro nombre del pasado de él vuelve a meterse en su romance con la modelo. Se trata de Lola Bezerra, que en 2012 habría estado en pareja con el actual de Nicole.

Todo se desató en Intrusos (América), cuando su co-conductor, Rodrigo Lussich, se refirió al tema. Luego, Bezerra fue entrevistada y reveló más detalles sobre su relación con Urcera. “Nicole me parece divina, las veces que la vi y charlamos fue muy buena onda. Manu es parte del presente de ella y de mi pasado, porque ahora ya estoy casada y con hijos”, le dijo Bezerra al sitio Ciudad. “Yo les deseo lo mejor”, añadió.

Juan Manuel Urcera, el actual novio de Nicole Neumann, también habría estado en pareja con Lola Bezerra Super TC2000

En esa nota, la mujer contó que conoció a Juan Manuel cuando fue de gira a Neuquén con el elenco de Cuatro colas y un funeral. “Nos conocimos en un semáforo”, recordó. “Me acuerdo que estaba en un taxi con Virginia Gallardo y Sandra Villarruel, nos miramos y dijimos: ‘Nos enamoramos’”, añadió.

Bezerra reveló que, en ese momento, Urcera las siguió con el auto y después fue al hotel en donde ellas se hospedaban. “Ahí nos pusimos a charlar un montón porque teníamos mucho en común, porque en cierta forma yo crecí en el autódromo porque mi papá era preparador de autos de carrera del TC 2000, Top Race, etc”, sumó Lola.

Sobre el piloto, la actriz dijo que guarda buenos recuerdos suyos. “Yo tenía 26 años y él 20. Me río al decirlo porque recuerdo que me daba vergüenza ser más grande que él y mentía, me sacaba edad. Él es muy copado”, añadió.

En la entrevista, además, reveló que si bien no llegaron a ser novios, salieron durante un año y cada uno conoció al círculo íntimo del otro. Sin embargo, todo terminó, en parte por la diferencia de edad, pero también por las prioridades profesionales de cada uno. “Yo nunca me imaginé un futuro con Manu, yo era muy joven y él más todavía”, señaló Bezerra, que recordó que en aquel momento ella se la pasaba en giras teatrales y él en el autódromo. “No me habría casado nunca con un piloto, porque tienen una vida muy agitada, y después conocí a mi marido”, manifestó.

LA NACION