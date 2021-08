Cinthia Fernández mostró a su equipo para las PASO: “Que nadie te diga que no podés”

La mediática Cinthia Fernández, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones PASO del 12 de septiembre, publicó una foto con sus compañeros de lista en el partido Unite (el mismo que llevó a Amalia Granata a la legislatura santafesina en 2019) y compartió la boleta oficial con la que competirá en las Elecciones Legislativas 2021.

“Hoy hermosa reunión y presentación formal de nuestro equipo para las elecciones ¡Feliz de este nuevo camino! ¡Que nadie te diga que no podés! ¡Vamos!”, escribió la panelista en Los Ángeles de la Mañana (eltrece) en la publicación de Instagram con la que mostró a los otros primeros cuatro integrantes de la lista de Unite.

La publicación con la que Cinthia Fernández mostró a sus compañeros de boleta. Fuente: @cinthia_fernandez_.

Mientras que Fernández encabeza la lista, en segundo lugar aparece José Bonacci, titular de Unite y que comenzó en la política de la mano del militar Aldo Rico, después María Susana Durán Sáenz, titular de la cátedra de Relaciones Internacionales en la Universidad Abierta Interamericana, y en los cuarto y quinto puesto de la boleta, respectivamente, los precandidatos Gustavo Canteros y Nélida Silvana Pujato.

Además, Fernández aprovechó la aprobación por parte de la Justicia Electoral de las boletas que competirán en la Provincia de Buenos Aires, y mostró la foto de la de su partido. En la papeleta, solo aparece una foto de la mediática, que fue elegida a través de una encuesta con sus seguidores de Instagram.

La boleta de UNITE con la que competirá Cinthia Fernández en la Provincia de Buenos Aires. Fuente: cinthia_fernandez_.

“Así quedó la foto que ustedes eligieron. Ahora queda la elección más importante. Sé que puedo hacerlo, sé que con todo lo que vivo a diario puedo ayudar a muchas mujeres y también a esos hombres que en su minoría sufren las falencias de los tiempos de la justicia. ¡Arriba! Que se puede ¡A volverlos locos a estos del poder para que laburen de una vez por todas!” escribió la precandidata a diputada.

La campaña de Cinthia Fernández

El anuncio de su salto a la política se dio el 23 de julio, también mediante una publicación de Instagram en la que Fernández aparece firmando el acta que la incluyó como precandidata: “Día muy importante para mí. ¡Ya soy precandidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas. ¡Para adelante como siempre en mi vida!”.

Uno de los primeros problemas que enfrentó fueron los cuestionamientos de que la precandidata no quería dar notas o hablar por fuera de las redes sociales. En una ocasión, frente a un pedido reiterado de la periodista Romina Manguel, Fernández contestó en LAM: “No estoy yendo a ningún programa, sea de actualidad o de espectáculos. Le aclaré que no iba a los programas por el Covid-19 y segundo, el ciclo era a las 22 horas y no dejo a mis hijas ni en pedo. ¡No tengo ganas! ¡Sorry, que no tenga ganás! No tendría que dar tantas explicaciones”.

Sin embargo, sí participó de la mesa de Juana Viale, donde tuvo un fuerte cruce con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a la que acusó de ser infantil por no condenar los dichos misóginos de Fernando Iglesias y Waldo Wolff frente a las visitas de funcionarias y personalidades femeninas a la Quinta de Olivos durante el ASPO.

LA NACION