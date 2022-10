Charlotte Caniggia desconcertó a Juana Viale con su actitud y la conductora tuvo que mandar al corte

escuchar

Como cada domingo al mediodía, Juana Viale se sentó a la “mesaza” de Almorzando con Juana (eltrece) Entre sus invitados de esta jornada, figuraban el actor Juan Minujín, la periodista María O’Donnell, el músico Charly Alberti y la modelo Charlotte Caniggia, que llegó tarde y protagonizó un momento que desconcertó a la conductora, quien tuvo que pedir el corte a publicidad para salir del apuro.

“Llegó nuestra última invitada, que la íbamos a esperar directamente en la mesa porque no llegaba. Pero más vale tarde que nunca”, anunció Viale en la presentación. Y prosiguió: “Si bien nació en los años 90, no come pizza con champagne y prefiere el choripán. Le encanta bailar y cantar, y cuando sale en la barra, tiene Caniggia libre. Ama el glamour de Marsella, pero sus vacaciones las pasa con los bañeros de Mar del Plata”.

Charlotte Caniggia desconcertó a Juana Viale con su actitud en el programa.

Tras las palabras de la conductora, hizo su entrada Charlotte Caniggia. Juana la recibió con un abrazo: “Bienvenida. ¿Cómo te sentís?”. Pero la invitada no llegó a contestar por completo: “Bien, despeinada...”, dijo. Y fue entonces cuando la mediática se trasladó a un lado del plató, fuera de cámaras y dejó sola a la conductora.

Este suceso provocó las carcajadas de Viale, que para salir del apuro pidió pasar a publicidad. “Se me fue la invitada, vamos al corte”, expresó, sin poder contener la risa.

“El mambo de reciclar no lo tengo”: la polémica frase de Charlotte en la mesaza

En el Día de la Madre, la modelo habló de la relación que mantiene con sus padres. “Son muy rebeldes. Somos una familia medio loca. Mi mamá y mi hermano Alex viven en España y mi papá vive acá. Con Axel, que somos mellizos, somos los más unidos de la familia. Pero bueno, ya nos juntaremos. La vida es así”, expresó.

Además, reveló una rutina polémica que sorprendió al resto de invitados en la mesaza. “No sé nada sobre reciclaje y no hago nada de eso. Tiro todo junto. Ese mambo no lo tengo”, afirmó la modelo. “Pero tenés que empezar”, le recomendó la conductora.

La modelo dijo que no le parecía útil reciclar y el resto de invitados le respondió.

“¿Quién hace eso?”, cuestionó Caniggia, en referencia al reciclaje. “Todos”, le respondieron. Viale apuntó, entre la mirada atónita de los asistentes: “Estaría buenísimo generar conciencia, para poder ayudar y colaborar. Porque si tenés hijos, va a ser la Tierra que ellos hereden”. La modelo contradijo: “Igual el mundo ya está hecho un desastre. Por más que uno recicle, hay un montón de cosas que arreglar. Uno recicla al pedo, me parece”.

La mediática reveló hace algunas semanas que la relación con su padre, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia, no pasa por su mejor momento. “Familia complicada”, definió en su paso por PH Podemos hablar (Telefe). “Ahora mismo no hablo mucho con mi papá. Algunas veces, ‘hola, papá, ¿cómo andás?’. No lo veo, pero bueno. Yo qué sé, hay familias que a veces pasan por algunas cosas, ¿viste? Uno como hijo no puede tampoco. ‘Che, papá’. Le mandás 80 mensajes y ya está, tu papá no te contesta, listo. ¿Qué vas a hacer?”, apuntó la modelo, quien añadió palabras buenas sobre su mamá: “Es re copada ella”.

