¡Feliz Día de la Madre! De Cris Morena a Dalma Maradona, los saludos de los famosos en redes sociales

Como sucede cada Día de la Madre en la Argentina, los famosos no dudan en aprovechar la fecha conmemorativa para homenajear a las mamás de sus hijos y a sus propias progenitoras. Desde actores y conductores hasta políticos y modelos, nadie quiso perderse la oportunidad para saludar a las madres que forman parte de sus vidas en esta jornada especial.

Sin dudas, uno de los homenajes más emotivos fue el de Cris Morena, quien publicó un video de Agustina Cherri y su hija Muna cantando una nueva versión de “Ventanita de los sueños”. La canción pertenece al repertorio de Chiquititas, el programa en el que actuaba la hija de Morena, Romina Yan, quien falleció en 2010.

“Hoy les deseo un gran día a todas las madres: las presentes, las ausentes, las de siempre, las que ya no están y las que vendrán… Las mamás de acá y de todo el universo”, fueron las palabras que eligió la productora.

Agustina Cherri y Muna Pauls

“Feliz día, viejita y muchas gracias por todo”, escribió Marley en su cuenta de Instagram, junto a tres emojis de corazones. En las fotos que acompañaron el posteo se pueden ver al papá de Mirko de joven junto a la mujer que le dio la vida.

La exgobernadora de Buenos Aires y actual diputada María Eugenia Vidal eligió una foto retro para conmemorar la fecha. En la imagen se ve a la política, madre de tres, embarazada, junto a su mamá y su abuela. “¡Gracias a mi mamá y a mi abuela Corina por llenarme de amor, y a mis pollitos que lo hacen acompañándome todos los días! ¡¡Me hacen muy feliz!! El mejor de los días para todas las mamás”, fueron los deseos que plasmó en su Instagram.

Por su parte, Pedro Alfonso le dedico una tierna frase a su esposa, Paula Chaves, con quien tuvo a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa. “Feliz día @chavespauok. [Deseo] que te podamos hacer tan feliz como vos a nosotros”, escribió el productor en sus redes.

La publicación fue acompañada de dos imágenes de la modelo y conductora junto a los niños y de un video en el que se ve a sus dos hijos menores saludándola por el día.

Con una selfie junto a su hijo Francisco —quien nació fruto de su relación con el presidente Alberto Fernández—, la primera dama, Fabiola Yáñez decidió saludar a todas las madres argentinas en su día. “En este #DíaDeLaMadre les deseo felicidad y amor a todas las mamis. Agradezco a la vida lo maravilloso que es tener a Francisco junto a mí. Aprendo todos los días de esta hermosa aventura ¡Feliz Día de la Madre!”, expresó.

“Feliz día a la uno indiscutida. La que dice que nació para ser mamá”, fueron las palabras que Dalma Maradona le dedicó a Claudia Villafañe junto a una foto de cuando era pequeña, en sus stories. Además, la actriz publicó también otra imagen junto a su hermana Gianinna y escribió: “Feliz día, mamuchas. Aprendo de ustedes. Las amo”.

La dedicatoria de la hija del Diez a su madre, Claudia Villafañe, y su hermana Gianinna Instagram @dalmaradona

También Florencia de la V aprovechó la jornada para reflexionar sobre su propia historia. “Celebrando esta gran conquista. Feliz día para todas las que eligieron el camino de maternar”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram. La publicación fue acompañada de una fotografía junto a sus mellizos.

Con un tono de humor, Noelia Marzol decidió hacer un divertido posteo en sus stories de Instagram. La bailarina aprovechó la fecha para subir una foto con su madre: “Feliz día, perrísima. Te amo”, escribió.

La curiosa forma en la que Noelia Marzol se refirió a su madre Instagram @noeliamarzolok

El exfutbolista Fabián Cubero homenajeó a la madre de su hijo Luca, Mica Viciconte a través de sus stories de Instagram con dos fotos de ella junto al bebé: “Feliz día, amor. Tu primer día de la madre. Luca te demuestra su felicidad todos los días por tener una madraza así”.

La dedicatoria de Fabián Cubero a Mica Viciconte Instagram @fabiancuberooficial

A su vez, varias eligieron honrar su propio rol como madres, tal como hizo Soledad Fandiño, quien publicó una foto abrazando a su hijo Milo, fruto de su relación con el cantante René, exlider de Calle 13. “Así siempre. ¡Feliz día para todas!”, expresó la modelo en sus redes sociales.

También Evangelina Anderson eligió hablar sobre la familia que formó junto a Martín Demichelis. “El regalo más bonito lo recibí hace 13 años, y lo sigo abriendo cada mañana. ¡Feliz día mamás!”, posteó la modelo, junto a una foto con sus tres hijos.

También Marcela Tinayre quiso saludar a su madre, Mirtha Legrand, en su día. Para hacerlo, publicó una fotografía de estilo retro en el que se ve a la dueña de los almuerzos mientras peina el cabello a su hija en la playa. “Feliz día, mamacita amada”, expresó la empresaria en la publicación.

El emotivo posteo de Marcela Tinayre a Mirtha Legrand por el Día de la Madre. Instagram: soymarcelatinayre

Por su parte, Celeste Cid realizó una profunda reflexión. A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un video junto a su hijo André Horvilleur y manifestó: “Todo lo ´más´ de la vida. Nuestra columna vertebral. Feliz día madres y personas maternantes, por esa fuerza que uno saca a veces no sabe de dónde, esas noches eternas sin dormir, en soledad, con el mundo girando al día siguiente como si `aquí no ha pasado nada´”.

Luego, completó: “El abrazo en solitario, silencioso, que da afecto, sostiene. Por esa parte, la incondicional, aún cuando pongamos nuestras pequeñas condiciones. Feliz día”.

Otras, a su vez, le dedicaron tiernos mensajes a sus hijos. Ese fue el caso de Jesica Cirio, quien se animó a escribir una larga carta sobre la maternidad. “Cuando me decían que tener un hijo te cambia totalmente la vida y que es el amor más grande del mundo, yo no lo entendía. Ahora me doy cuenta de que tenían razón y que esa frase es lo más real que puede haber!”, se sinceró la modelo, quien está casada con el exintendente de Lomas de Zamora y actual diputado nacional Martín Insaurralde, con quien tuvo a Chloe.

Luego continuó: “Hoy ya hace cuatro años que me convertiste en mamá y mi vida cambio por completo! Te convertiste en mi compañera, mi confidente, esa nenita dulce que siempre me saca una sonrisa”. Finalmente, también saludó a su madre por la fecha.

Sorprendieron a Jesica Cirio en su programa

Además, este domingo Cirio fue sorprendida con una sorpresa durante la transmisión de La peña de morfi (Telefe), programa que conduce junto a Jey Mammon. “Hay algo preparado para ella”, adelantó el conductor.

Inmediatamente, colocaron un tape en el que se oye una voz femenina en off, la de la madre de Cirio, diciendo que la modelo es una madre “excelente y maravillosa”. “Piensa en su hija diariamente. Fue lo mejor que le pasó en su vida”, asegura la mujer.

En el video también se ve a Chloe armando un rompecabezas que, al terminar, es una foto de la pequeña junto a la modelo y su abuela.

Luego, el clip continúa con la madre de Cirio hablándole directamente a su hija: “Estoy muy contenta por la madre en la que te has convertido. Son todos elogios para vos. Día a día que te veo pienso: `Qué brillante ¡Qué madre!´”. Además, Chloe dice: “Mami, te amo con todo mi corazón hasta el infinito más allá”.

Durante la transmisión del video, Cirio no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. Finalmente, la modelo recibió el rompecabezas de mano de sus compañeros de trabajo y agradeció a su hija y a su madre por la sorpresa. “Las dos me hacen muy feliz”, celebró.

