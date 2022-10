Día de la Madre: con una foto retro, Marcela Tinayre le dedicó un emotivo posteo a Mirtha Legrand

escuchar

Este domingo se celebra el Día de la Madre en la Argentina. Por eso, todas las mamás son homenajeadas por sus hijos e hijas, entre desayunos y almuerzos sorpresa, algún que otro regalo y mucha gratitud. Por ello, las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, también entre las famosas.

La conductora de radio y televisión, Marcela Tinayre, sorprendió a su madre, Mirtha Legrand, con un posteo en las redes sociales, en las que publicó una fotografía de estilo retro. La mítica actriz le peinaba el cabello a su hija, una pequeña Marcela, mientras disfrutaban de un soleado día en la playa. “Feliz día, mamacita amada”, expresó la empresaria en la publicación.

El emotivo posteo de Marcela Tinayre a Mirtha Legrand por el Día de la Madre. Instagram: soymarcelatinayre

La protagonista de las mesazas tuvo dos hijos, pero Daniel Tinayre, que llevó el mismo nombre de su padre, falleció en 1999, por un cáncer de páncreas. En el 23 aniversario de su muerte, el 21 de abril pasado, Legrand le dedicó un emotivo mensaje en la sección de avisos fúnebres de LA NACION. “Tu madre Mirtha Legrand de Tinayre, tu hermana Marcela y tus sobrinos Nacho y Juana Viale y Rocco Gastaldi, tus sobrinos nietos Ámbar de Benedictis, Silvestre y Alí Valenzuela, tu amiga de toda la vida Amalia Idoyaga y Elvira y Vicente te recuerdan con el mismo amor y cariño que el que nos diste en vida”, expresó.

El conmovedor mensaje de Mirtha Legrand, a 23 años de la muerte de su hijo Captura

Este domingo también es el día de Marcela. La conductora tiene tres hijos, de los cuales dos siguieron sus pasos de la fama. La reconocida Juana Viale, de 40 años; el productor Nacho Viale, de 41. Sin embargo, poco suele verse a Rocco Gastaldi, de 21 años, ya que se mantiene alejado de los medios, por eso la foto que publicó Tinayre sorprendió al mostrar lo grande que está su hijo menor. “Con ellos conocí el amor sin límites, el todo por el todo”, expresó la empresaria, junto a la postal que publicó en Instagram.

Marcela compartió una foto junto a sus tres hijos. Instagram: soymarcelatinayre

En su programa Almorzando con Juana, Viale hizo mención este domingo a las mamás. “Feliz día para todas las madres. Las que están y las que se fueron”, expresó la conductora. Y señaló: “Mis hijos no me desearon feliz día, pero saben que el Día de la Madre es todos los días”.

La peculiar escena que protagonizó Mirtha Legrand

Este sábado, Mirtha Legrand comenzó, como cada semana, las mesazas de su programa. Pero durante la noche, la actriz protagonizó un peculiar momento que se llevó la atención de los asistentes. Y es que la conductora quiso aclarar que su cabello es real y no usa peluca.

El divertido comentario de Mirtha Legrand que hizo reír a sus invitados

“Me peinó Leo Cosenza, que está aquí. Muchas gracias”, comenzó y, al mismo tiempo que se agarraba un mechón de pelo para pegarle un suave tirón, agregó: “Muchos me preguntan si tengo postizos. Y no, es mi pelo todo, eh. Miren, me tiro yo sola. Es mi pelo, todo mi pelo”. Su accionar desató una ola de carcajadas entre los presentes del estudio.

Otra de las cosas con las que Legrand suele bromear es su edad. Dos ediciones atrás, leyó: “Nos acompaña con sus exclusivos vinos la bodega Escorihuela Gascón, fundada en 1884″. Al instante, subrayó: “Juro que yo no estaba”.

LA NACION