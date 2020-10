Insólito: Viviana Canosa le hizo masajes en vivo a un panelista

La conductora de Nada personal empezó el programa con un inusual intercambio con el periodista Pablo Caruso, con quien acostumbra a discutir sobre política Crédito: Captura YouTube

7 de octubre de 2020

Viviana Canosa, al frente de Nada personal, el ciclo que se emite de lunes a viernes por elnueve, sigue dando que hablar. Este martes, empezó el programa con un estridente "¡Basta, Caruso!", haciendo alusión a su panelista, Pablo Caruso, con quien suele protagonizar incontables cruces en materia política. La noche siguió con masajes y la promesa de la conductora de que comenzará a "dar abrazos", pese al pedido de distanciamiento social por la pandemia de coronavirus.

"¡Basta, Caruso! No hables antes de que empecemos el programa que ya hicimos un debate", así inició Canosa la transmisión. Ante el exabrupto, los panelistas no pudieron evitar tentarse de risa. "Hacele unos masajes", le propuso el periodista Javier Lanari, a lo que la conductora contestó: "¿Te hago unos masajes? Si querés te hago unos masajes, pero no se puede arrancar así".

Caruso, por su parte, también entre risas como sus compañeros, le preguntó: "¿Por qué?". "Porque ya te escucho protestar", soltó Canosa, y procedió a hacerle masajes en los hombros al grito de: "Ay, tenés electricidad en el cuerpo", mientras el periodista se mostraba entre divertido y avergonzado. "Algo hicimos en la vida para tener a Caruso acá en la noche, porque yo a Caruso lo quiero", siguió la conductora, con el apoyo del resto del panel.

Por su parte, Diego Guelar, exembajador de Argentina ante la República Popular China durante la gestión de Cambiemos, quien estuvo como invitado en un "mano a mano" con Canosa, compartió el comentario y dijo: "Aguante Caruso".

"Gracias Guelar", le contestó Caruso. Luego de este intercambio humorístico y ya casi al finalizar el programa, en diálogo con Guelar, la conductora atinó a despedirlo con un puño y dijo: "Ya este saludo no va más, ¿no? ¿Cuándo vuelven los abrazos? Yo lo digo públicamente: estoy a punto de empezar a abrazar a toda la gente que quiero, porque me está matando", concluyó Canosa.