El sorprendente llanto de Viviana Canosa por las víctimas del coronavirus: “Todos perdimos a alguien”

En una fecha en donde se reportaron 587 muertes debido al coronavirus en Argentina, Viviana Canosa se emocionó hasta las lágrimas al recordar a la abuela de su hija.

Durante una entrevista con el exfutbolista Matías Almeyda, en donde contó cómo fue perder a su padre por la enfermedad, Canosa no pudo contenerse y quebró en llanto. “Hoy estoy también haciendo el duelo que no pude hacer nunca por la muerte de la abuela de mi hija Martina, Berta”, confesó la conductora de Viviana con vos (A24).

“Toda la gente en sus casas está haciendo un duelo. Todos perdimos a alguien y no lo pudimos despedir. A mí no me importa llorar en televisión. Me parece que esto es amor y familia. Que esto es Dios y que esto es estar cerca del otro”, concluyó Viviana. En las redes sociales, muchos se sorprendieron por el llanto de Canosa en vivo.

“La salud, ¿es más importante que la economía y la libertad? La verdad, yo no lo sé. Vivir no es solo respirar. No queremos vegetar. No queremos ser un adorno. Vivir así no vale la pena, si estás preso en tu casa. Yo quiero decidir sobre mis actos”, había declarado al aire de su programa cuando el Gobierno impuso medidas restrictivas para frenar el avance del virus en el país.

LA NACION