El tajante mensaje de Emily, de Love is blind, tras haber denunciado a Santiago Martínez por violencia de género

El reality Love is Blind (Netflix) prometía encontrar el amor, pero para Emily Ceco, una de sus exparticipantes, la historia tomó un giro inesperado y alarmante. Este jueves, la joven denunció públicamente a su marido, Santiago Martínez, por violencia de género, y reveló los impactantes detalles de su ruptura.

En una entrevista en el programa de streaming Bondi, contó que sufrió abuso verbal y físico, y que tuvo que huir de la casa que compartían. De inmediato, la noticia sorprendió a quienes seguían su relación desde el reality. Y ahora, en el marco del Día de los Enamorados, la joven decidió alzar la voz con un mensaje que no pasó desapercibido.

“En este San Valentín, el regalo más grande es cuidar”, comenzó diciendo Emily en una historia que compartió en su cuenta de Instagram. Con un mensaje contundente, la exparticipante de Love is Blind reflexionó sobre su experiencia y dejó en claro su postura sobre el amor sano: “El amor no grita, el amor no insulta, el amor no golpea”. Sin lugar a dudas, sus palabras resonaron entre sus seguidores, ya que se produce un día después de haber denunciado públicamente -y en la Justicia- a su esposo por violencia de género.

El contundente mensaje de Emily de Love is Blind tras denunciar a su marido por violencia de género (Captura: Instagram @cecoemily)

Los detalles del episodio de violencia que vivió Emily de Love is Blind

En una entrevista en El Ejército de la Mañana, conducido por Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno, Emily Ceco reveló que el martes había denunciado a Santiago Martínez por los hechos ocurridos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Cabe recordar que la pareja planeaba casarse por iglesia, ya que en el reality solo habían pasado por el civil.

Con motivo de la celebración, su madre, hermanas, tías y primas le organizaron una despedida de soltera sorpresa. “Nosotros nos íbamos a casar de vuelta ahora por iglesia, porque en el programa nos habíamos casado solo por civil. Mi mamá con mis hermanas, mis tías y mis primas me organizaron una despedida de soltera sorpresa. Igual, nada justifica lo que hizo”, expresó con firmeza.

Emily de Love is Blind denunció a su marido por violencia de género

Emily contó que su familia la llevó a ver Sex, una obra de teatro musical creada y dirigida por José María Muscari. En el momento en que le comentó a Santiago sobre la despedida, él reaccionó de manera positiva y la animó a asistir. “Me dijo: ‘Qué bueno, andá, pasala lindo, disfrutá, divertite’. Algo supernatural, la reacción que esperaba que tuviera el Santiago con el que yo vivía”. Durante el día estuvieron en contacto sin problemas, y cuando terminó la obra, fueron a buscarlo a la casa de unos amigos en Liniers. Sin embargo, al llegar al departamento, su actitud cambió de golpe. “Cuando llegamos a casa, ya medio que no me hablaba”, recordó, dejando en claro que ahí comenzó a insultarla sin cesar.

Según relató, Martínez reaccionó mal cuando se enteró de que había participado del show e interactuado con los artistas. “La llamé a mi mamá para avisarle que me iba y él me sacó el teléfono de la mano antes de que me atienda (…) Me puso el teléfono en la cara para controlar lo que yo decía. Cuando le dije ‘Má, me parece que voy a casa ahora’, me cortó la llamada y me dijo: ‘Vos no te vas a ningún lado’”, contó.

Emily Ceco dio todos los detalles sobre el episodio de violencia de género

Ante eso, Emily intentó irse, pero él la golpeó. “Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dice ‘sos una p***’ y me pegó dos trompadas más”. Luego la empujó contra la cama y “me empezó a ahorcar con mis brazos”. Ella, desesperada, intentó defenderse. “Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza”, reveló.

En eso, cuando advirtió que los vecinos podían escuchar los gritos, Martínez fue a buscar hielo y le dijo: “Tranqui, amor, esto en dos días se te va”. Durante el fin de semana, Ceco fingió que lo perdonaba por miedo. Finalmente, el domingo a la tarde, aprovechó un descuido para escapar. “Me escapé de mi casa y con mucho miedo”, contó. Finalmente, luego de días de incertidumbre, el martes optó por realizar la denuncia correspondiente.

LA NACION