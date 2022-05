Zaira Nara: crecen los rumores de separación y ahora revelan que habría una tercera en discordia

Si bien ninguno de los protagonistas lo termina de confirmar, hace meses que se habla de la separación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

La crisis entre la pareja, de acuerdo lo trascendido hasta ahora, comenzó como un coletazo del WandaGate, cuando la modelo se enteró que su marido había encubierto a Mauro Icardi en su encuentro con la China Suárez en París. Sin embargo, según información volcada hoy en Socios del espectáculo, por eltrece, Jakob no habría estado solo en ese momento sino con una conocida modelo radicada en París; hecho que desencadenó la ruptura definitiva entre ellos.

“Cuando explotó el WandaGate habría existido una infidelidad por parte de Jakob . Karina [Iavicoli] lo confirmó pero guardó el nombre hasta hoy”, anticipó el conductor Rodrigo Lussich esta mañana en Socios del espectáculo, anunciando la bomba.

Tras confirmar sus dichos, Karina Iavicoli advirtió: “Esto ya lo veníamos hablando desde la época que estábamos en Intrusos. Pero no me pareció prudente contarlo en ese momento porque ellos estaban juntos y porque la aprecio a Zaira. Es una situación dolorosa para ella, para él y para sus hijos ”.

Ante la intriga de sus compañeros, finalmente la periodista comenzó con el relato: “Me tengo que remontar al WandaGate, cuando Jakob le hace de ‘campana’ a Icardi para que se encuentre con la China. Yo ya venía dando pistas de que él no habría estado solo en ese momento. La información que yo tengo es que estuvo con una persona a quien conoce desde hace muchísimos años y con quien siempre tuvo encuentros intermitentes; inclusive desde antes de conocerla a Zaira”, reveló mientras aclaraba que estos encuentros se frenaron cuando él empezó a estar con Zaira.

Sin embargo, habría sido en octubre pasado que ese vínculo volvió a reactivarse cuando Von Plessen estaba de visita en la casa de sus cuñados en París. “Cruzaron unos mensajes y Jakob se habría encontrado con ella y ese habría sido el detonante de su separación”, contó la panelista sin aún dar el nombre de la tercera en discordia.

Jimena Buttigliengo, modelo argentina radicada en París hace años, sería quien estuvo con Jakob Von Plessen Sacha Sussli

Tras señalar que la mujer en cuestión es modelo y que convive con un reconocido diseñador y fotógrafo, con quien tiene dos hijos, Iavicoli explicó por qué su fuente es certera: “Ella le contó a su círculo más íntimo que estuvo con Jakob. De ahí me llega la información a mí. Ella es conocida y amiga de muchas famosas ”, agregó generando aún más expectativa.

Finalmente, y ante la intriga del panel, la periodista develó la incógnita: “Jakob habría estado con Jimena Buttigliengo, una modelo muy conocida argentina que está en pareja con el fotógrafo Willy Rizzo”, indicó. Y enseguida contó que, después de este encuentro con el marido de Zaira, la rubia tuvo una fuerte crisis con el padre de sus dos hijos“, sostuvo.

“Ella es cordobesa -agregó antes de seguir con el realto: “Al volver a Buenos Aires, se queda unos días acá y después se va a Córdoba a ver a la familia. Su marido pierde el contacto con sus hijos y por eso contacta a Cristián Cúneo Libarona (marido de Luli Fernández) y le pregunta cómo puede hacer para agilizar la situación porque ella no le atendía el teléfono. Finalmente, no se termina de decidir si quería accionar o no y ellos terminan volviendo”, reveló.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen junto a sus hijos Malaika y Viggo Instagram: @zaira.nara

Mientras Luli Fernández confirmaba la información que estaba dando su compañera, dio algunos detalles más de la supuesta tercera en discordia : “Ella como modelo trabaja muy poco. Está estudiando teatro. Está instalada en Francia, tiene mellizos. Lo que contás es cierto, sabía que lo había contactado a Cristián porque él cuando llegó a casa me preguntó si sabía quién era”, precisó.

“Ella estuvo de novia durante mucho tiempo con uno de los hijos de Patricia Miccio en 2012. Por lo menos así se la conoció en Punta del Este”, interrumpió Mariana Brey agregando más data sobre esta mujer que habría desatado la crisis entre Zaira y Jakob.

Sin embargo, Luli Fernández volvió a tomar la palabra para asegurar que como amiga de Zaira que es no está al tanto de esta situación. “La realidad es que lo que está contando Kari yo no lo sé. Cuando yo le comenté esta información a Zaira, ella me dijo que no había sido así. Conociéndola, yo creo que ella no sabe nada de esta situación ”, concluyó.

La última vez que Zaira habló públicamente al respecto fue hace poco más de un mes, cuando ante las cámaras de Socios del espectáculo confesó que con su marido estaban atravesando una crisis pero que no estaban separados.