Zaira Nara afirmó que no está separada de Jakob von Plessen: “Hay temas que tienen que quedar en la familia”

Finalmente, Zaira Nara habló de su presente sentimental. Sin perder la sonrisa, la conductora y modelo aclaró de forma contundente en qué situación se encuentra su pareja con Jakob Von Plessen, confió que los rumores que surgen en los medios sobre su separación le duelen, y reveló su particular estrategia para ignorar los trascendidos y los programas de televisión que hablan de ella durante la tormenta.

“¿Cómo estás en lo personal?” , comenzó preguntando Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo (América TV), durante un evento. “La verdad, muy bien”, contó Zaira. “Separada...”, sentenció el periodista.

La respuesta de la modelo fue tan inmediata como contundente: “No”. Acto seguido, explicó: “Se habla mucho y yo estoy en un momento de mi vida ya hace un tiempo en el que prefiero que mi familia -los chicos y ‘Jako’- quede un poco resguardada, más allá de que se hable todo lo que se habla”.

Zaira Nara y su familia @zaira.nara

Así, la menor de las Nara buscó dejar en claro que si bien hay una parte de su vida familiar que no puede controlar, que comprende a sus padres y a Wanda, su intención en cuanto a su propio presente sentimental es, a priori, callar. “No opinar. Si se dice algo demasiado enorme y no me aguanto, respondo, para que la bola no se haga mayor. En este caso no salí a aclarar ni tampoco lo voy a hacer ahora”, completó.

Consultada sobre si le molestaron los trascendidos, Zaira se sinceró. “Yo recontra veo la tele porque imaginate que vivo de la tele por más de que ahora no esté haciendo tele. No es que no miro. Pero cuando algo me lastima o algo excede un poco lo que puedo tolerar, trato de evitarlo. Trato de cuidarme y concentrarme más en canales infantiles. Y cuando baja un poco la tormenta, vuelvo”.

Cuando Guatti quiso confirmar si hubo una crisis, Nara evadió la pregunta con sutileza. “Es que ni siquiera me quiero hacer la misteriosa. Me parece que hay temas familiares que está bueno que queden en la familia y no salir a ventilar todo solo porque uno trabaja en los medios”. “Mi vida la trato de cuidar de la manera que puedo pero sobre todo para resguardar a los chicos, que son re chiquitos”, cerró.

Rumores de crisis y de infidelidad

Hasta ahora, ninguno de los protagonistas había negado la separación de forma contundente. De acuerdo a la información que trascendió, la crisis entre la pareja comenzó como un coletazo del WandaGate, cuando la modelo se enteró que su marido había encubierto a Mauro Icardi en su encuentro con la China Suárez en París.

Sin embargo, según la información brindada en Socios del espectáculo, por eltrece, Jakob no habría estado solo en ese momento sino con una conocida modelo radicada en París; hecho que se aseguró que habría causado una ruptura definitiva de la pareja.

Fue la panelista Karina Iavícoli quien le puso nombre y apellido a la señorita en cuestión “Jakob habría estado con Jimena Buttigliengo, una modelo muy conocida argentina que está en pareja con el fotógrafo Willy Rizzo”, develó ante el asombro de sus compañeros.

La modelo Jimena Buttigliengo fue señalada como supuesta tercera en discordia en la pareja Sacha Sussli

Al conocer estos dichos, Buttigliengo salió a desmentir la información en Mañanisima, el ciclo de Carmen Barbieri en Cuidad Magazine. “Dejen de inventar cosas que no son. No la conozco a esta persona (en referencia a Von Plessen), no tengo ni su teléfono”, comentó enojadísima.

Zaira tampoco zafó de los terceros en discordia. A ella la relacionaron con el polista Facundo Pieres, ex novio de su amiga Paula Chaves. Incluso se llegó a decir que la relación ya estaba consolidada y que habían tenido el visto bueno de la conductora de Bake Off. Si bien la pareja adoptó el silencio frente a casi todas estas versiones, finalmente Zaira Nara decidió hablar sobre su situación sentimental y el por qué de su renovado hermetismo.