Así es el exclusivo colegio al que Shakira enviará a sus hijos en Miami: qué ofrece y cuánto sale la cuota

Luego de varios meses agitados, en donde su vida se vio interrumpida por rumores, escándalos, cruces mediáticos y mucha prensa, Shakira se encuentra en un momento clave de cierre de etapas y nuevos inicios. Ya separada de Gerard Piqué, días atrás la barranquillera se despidió de Barcelona, ciudad española que fue su hogar durante muchos años, y se dispuso a iniciar una nueva vida en Estados Unidos junto Sasha y Milán, frutos de su relación con el futbolista. Antes de instalarse en Miami, trascendió cuál es la exclusiva institución educativa que eligió para anotar a los dos menores y cuánto sale la cuota anual que pagará por cada uno.

Shakira junto a sus hijos, Sasha y Milán (Foto Instagram @Shakira)

Tras el escandaloso final de su relación con Piqué, con quien estuvo en pareja más de una década, Shakira tomó la decisión de dejar Barcelona, en donde vivió los últimos años para acompañar la carrera deportiva del padre de sus hijos, y mudarse a los Estados Unidos.

Después de semanas de rumores, expectativas y preparativos, finalmente la autora de “Te felicito” compartió en sus redes sociales una dulce carta de despedida previa a su partida de España, en donde marcó el cierre de una extensa etapa.

Shakira se despidió de Barcelona y emprende rumbo hacia Miami (Fuente: Instagram/@shakira)

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, escribió, junto a una foto del paisaje urbano.

Y continuó: “Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”. A modo de cierre, concluyó: “Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”.

Cómo es la exclusiva escuela a la que Shakira enviará a sus hijos en Miami instagram @miami_country_day_school

Ahora, aunque todavía no se sabe con exactitud en qué zona de Miami vivirá, trascendió cuál es la institución educativa en la que Sasha y Milán continuarán sus estudios.

Según se dio a conocer en la prensa española, la artista eligió Miami Country Day School, una escuela que recibe a estudiantes provenientes de más de 40 países y la cual eligió antes de emprender el gran viaje, incluso sin informarle a Piqué. Asimismo, aseguran que comenzarán las clases el 11 de abril, una vez terminado el fin de semana de Pascua.

De acuerdo a lo informado en La Vanguardia, la escuela -que se encuentra entre las 20 mejores instituciones educativas del estado de la Florida-, además de las clases propiamente dichas, ofrece programas de artes, deportes y actividades extracurriculares.

Shakira habría anotado a sus hijos en la Miami Country Day School instagram @miami_country_day_school

Para asegurarle a sus hijos este alto nivel educativo, Shakira tendrá que pagar -en conjunto con el futbolista catalán- una matrícula que oscila entre los 39.000 y los 45.000 dólares al año, según informaron diversos medios españoles.

Por el momento, la cantante y sus hijos pasarían un relajante fin de semana antes de meterse de lleno en su nueva rutina. La revista HOLA!, deslizó que su próximo destino vacacional para Semana Santa podría ser San Diego, California, ciudad que sirvió como uno de sus refugios recientes luego de su mediática separación.

