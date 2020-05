La hija de la conductora argentina y el actor chileno falleció en 2012, a los 6 años Crédito: Twitter

15 de mayo de 2020 • 16:33

Blanquita , una de las hijas que tuvieron Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain mientras fueron pareja, hoy cumpliría 14 años. "Esa mirada lo dice todo. Feliz cumpleaños, mi niña", escribió el actor en las últimas horas. No fue el único que aprovechó la fecha del cumpleaños de la niña -fallecida en 2012- para recordarla: también Ardohain le dedicó un emotivo posteo.

"Siempre en mi corazón", escribió la modelo debajo de un video de Blanca. En las imágenes, se ve a la niña jugando a hacer distintas expresiones según las consignas de su hermano.

Blanca era hija de Vicuña y Pampita. El próximo 8 de septiembre se cumplirán ocho años de su partida. La niña se enfermó a fines de agosto de 2012 cuando la familia estaba de vacaciones en la Riviera Maya. Inmediatamente, todos -sus padres y sus hermanos Bautista y Beltrán- regresaron a Chile donde Blanca fue internada en la misma clínica donde nació. El caso se complicó cada vez más hasta que su corazón dejó de latir.

El pasado 8 de abril, consternado por la pandemia y el recuerdo de su hija, el actor chileno publicó otra foto de Blanca y escribió a modo de consejo: "Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es quedarnos en casa. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amas , a perder a un ser querido. El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca muere tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie. Está en el aire, es el destino, la vida. Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi ocho años. Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor. #QuedateEnCasa".