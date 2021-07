El Turco Mohamed recordó las promesas que le hizo a su hijo fallecido: “Toqué el cielo con las manos”

En PH Podemos, Antonio “Turco” Mohamed se emocionó al recordar a su hijo Faryd, quien falleció a los nueve años en un accidente automovilístico en 2006, y las dos promesas que le realizó antes de su muerte y que pudo cumplir cuando salió campeón con sus dos equipos favoritos.

“Yo perdí un hijo hace 15 años. Él era hincha de Huracán y de Monterrey. Y cuando fuimos al mundial justo habíamos perdido la promoción del ascenso contra Argentinos Juniors. Él estuvo llorando, pero nos fuimos al Mundial y él quería que el papá gane con Huracán”, contó Mohamed sobre la primera promesa.

“Y la otra, cuando nos volvimos a vivir a la Argentina en 2005, yo jugaba en Monterrey y él era hincha. Siempre hablábamos de fútbol y la promesa era que, como Monterrey era un equipo muy grande, y no pude salir campeón como jugador, prometí que iba a volver como técnico para salir campeón”, agregó.

El Turco Mohamed recordó cómo cumplió las promesas que le hizo a su hijo, fallecido hace 15 años

El conductor del programa, Andy Kusnetzoff, intervino: “Dos promesas difíciles”. “Dos promesas complicadas”, aseguró el exfutbolista. Y continuó: “Sucedió lo de mi hijo en 2006, y Huracán me contrató como técnico a los cuatro meses del accidente, en octubre. Y en julio de 2007 pudimos salir campeones con Huracán y subir a primera división”.

“Yo estuve tres años y medio como técnico en Monterrey, entre 2015 y 2018, pero no pudimos salir campeones. En octubre de 2019 me vuelven a contratar porque el equipo venía mal y quedaban solo cinco fechas. Ganamos todo, clasificamos y salimos campeones en diciembre”, manifestó.

“En donde menos lo esperábamos, el 29 de diciembre de 2019, salimos campeones. Eso fue para mí tocar el cielo con las manos. Y no ando con muchas ganas de dirigir todavía. Yo desde que murió mi hijo, siempre iba al banco de suplentes con el rosario de mi hijo y desde ese día ya no lo llevo más”, aseguró.

“El golpe más bajo para un padre es perder a un hijo. Yo vine al programa hace tres años y me costaba mucho más hablar de él. Hoy el único laburo que tengo es recordarlo como a un padre. Estoy en ese proceso de llegar a recordarlo con una sonrisa. Me faltan un par de pasos más pero seguramente voy a llegar a ese lugar donde me va a dar esa paz que necesito”, concluyó Mohamed.

En 2006, el exfutbolista viajaba con su hijo hacia el aeropuerto de Fráncfort tras haber presenciado el partido entre Argentina y los locales en el Mundial de Alemania 2006 cuando sufrieron un accidente que le ocasionó la muerte al pequeño Faryd.

El incidente se produjo en la autopista A4, entre las ciudades de Dresde y Eisenach, cuando un vehículo conducido por un joven alemán, de 22 años, quien viajaba junto a dos amigos, embistió la casa rodante en la que estaban Mohamed, su hijo y sus amigos.

