Sofía Zámolo mostró su panza de embarazada en detalle y generó emoción entre sus seguidores

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2020 • 16:20

Alegría, incertidumbre, emoción, nostalgia. Muchos son los estados de ánimo de Sofía Zámolo y sus seguidores son fieles testigos de ello. La modelo, que atraviesa la recta final de su tan ansiado embarazo, no deja de compartir cada sensación nueva; y en las últimas horas emocionó a sus seguidores con una nueva postal: "Esta bebita no para de crecer", escribió.

"Los que más tenemos": Diego Maradona manifestó su apoyo al impuesto a la riqueza

Con una cálida sonrisa y levantando con delicadeza su blusa, Sofía dejó asomar su imponente panza. "Feliz día de San Ramón Nonato, patrono de las embarazadas y los niños por nacer", detalló en la publicación y en horas su foto recibió cataratas de respuestas maternales.

Entre piropos y deseos de felicidad, se repitieron comentarios que apuntaban al lugar de la postal: el guardaropa. Desde que gritó a los cuatro vientos la llegada de su primera hija, Sofía se aseguró de compartir el día a día con toda su comunidad, y el fondo que eligió para varias de sus fotos fue entre zapatos, prendas de vestir y algún que otro brillo.

"También amo la cantidad de zapatos que tenés", escribió una seguidora y el comentario se llenó de likes. Según los cálculos de la propia modelo, la llegada de Emilia -así se llamará su hija- será a finales de octubre. Sin embargo, no todo fue positivo desde el comienzo. "No fue fácil. Cada mes que no llegaba era una decepción", confesó en una entrevista y aseguró que "llorás, te frustrás, y empezás a preguntarte ¿por qué no puedo?".

Sin embargo, todo cambió cuando el pasado 25 de febrero un test de embarazo le dio la alegría de su vida: a sus 37 años se convertiría en mamá junto a su marido, José Félix Uriburu. "Como no quería volver a ilusionarme me hice la prueba sola. Cuando vi el resultado llamé a José y lo grabé para ver su reacción. Nos pusimos a llorar ambos. Me temblaba todo el cuerpo de felicidad, porque era el fin de tanta lucha", reveló también.