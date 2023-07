El video en el que Leonardo DiCaprio se inspiró para la escena más icónica de El lobo de Wall Street

escuchar

El Lobo de Wall Street -Wolf of Wall Street- es una de las películas más exitosas del aclamado director de cine Martin Scorsese. Estrenado en 2013, el largometraje contó con un importante elenco, desde el debut de Margot Robbie, quien actualmente interpreta a Barbie en la historia de la famosa muñeca, hasta Leonardo DiCaprio, que personificó a uno de los personajes más codiciosos de los que alguna vez haya interpretado. Y esta semana se dio a conocer que se inspiró en un video viral para recrear una de las escenas icónicas de El lobo de Wall Street.

Escena de El lobo de Wall Street en la que Leonardo DiCaprio sufre una sobredosis

Los hechos de la vida cotidiana en gran medida sirven de inspiración para los directores a la hora de llevar a cabo una ficción cinematográfica, solo que en esta ocasión no fue Scorsese quien se encontró con un hecho hilarante en la web, y que le sería de mucha ayuda para el personaje de Jordan Belfort, sino que DiCaprio, en la piel del excéntrico magnate de los negocios, halló un video que se ajustó a su medida para representar la sorprendente escena en la que el actor consume un tipo especial de droga.

En un cierto momento de la película, Belfort, amante del sexo, el dinero y las sustancias prohibidas, sufre una sobredosis de metacualona, un tipo de droga que genera el adormecimiento de partes del cuerpo entre otras cuestiones. En aquella escena, el personaje habla de “la fase de parálisis cerebral”. Allí se tira al suelo, se arrastra y con poco control de su cuerpo se dirige hacia su auto, al cual logra subir luego de unos intensos minutos.

Para este tipo de actuación, la cual es muy compleja de llevar a un set de grabación, según el medio de espectáculos británico Far Out, DiCaprio encontró en YouTube el registro de una cámara de seguridad de un supermercado en donde un hombre borracho ingresa al local en condiciones paupérrimas, en busca de más alcohol. Ese video data del 10 de junio de 2009 y enseña una situación hilarante, en la que el sujeto padece una serie de golpes, caídas y diversas complejidades para continuar con su camino. La exageración es tal en sus movimientos que el famoso actor de Hollywood tomó como referencia ello para su galardonada actuación.

Video que inspiró a Leonardo DiCaprio: El tipo más borracho jamás regresa por más cerveza

El video se titula: Drunkest Guy Ever Goes Back For More Beer (El tipo más borracho jamás regresa por más cerveza). Actualmente cuenta con casi seis millones de reproducciones y más de 5000 comentarios.

De esta manera, los seguidores y fans de Scorsese quedaron atónitos con el video que inspiró al actor para realizar a la perfección aquella interpretación, la cual llegó a ser una de sus más llamativas y sorprendentes en un film que por momentos se tornó pesado y hasta engorroso en cuanto a sus escena tan detalladas.

LA NACION