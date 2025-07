La maldición de Wanda Nara y Mauro Icardi: las cuatro parejas que se separaron tras asistir a su boda

El 27 de mayo del año 2014 se llevó adelante una de las bodas más recordadas de la Argentina, la de Mauro Icardi y Wanda Nara. El “sí, quiero” en el Registro Civil de San Isidro llegó menos de un año después de la separación de la mediática con Maximiliano López, que siguió con la declaración de amor del futbolista en redes sociales y la oficialización en todos los medios de comunicación de su escandaloso amor.

Wanda Nara y Mauro Icardi en el día de su casamiento Foto: Gerardo Viercovich

En aquel entonces, Wanda Nara tenía 27 años y Mauro Icardi 21 años. Ambos, de mundos muy distintos, invitaron a 250 personas al Palacio Sans Souci, donde pusieron como único pedido a los invitados dejar sus celulares en lockers dispuestos en la entrada del salón. Esta medida buscaba que no se filtrara ninguna imagen ni video de la soñada noche. Entre los invitados más resonantes se encontraban Paula Chaves y Pedro Alfonso, Marina Calabró, Laura Ubfal, Angel de Brito, Yanina Latorre y su hermana, Zaira Nara.

Yanina Latorre y Pilar Smith dos de las invitadas a la boda de Wanda Nara (Foto: Gerardo Viercovich)

Sin embargo, algo que pocas personas conocen es que las pocas parejas que asistieron a este evento terminaron separadas, con coberturas de la prensa, versiones cruzadas y judicializaciones de por medio, por lo que fue considerada la boda de “la maldición”.

Zaira Nara en el segundo casamiento de su hermana (Foto: Gerardo Viercovich)

Zaira Nara y Juan ‘Pico’ Mónaco

Zaira Nara, la hermana de Wanda, fue una de las primeras invitadas en llegar a la fiesta acompañada de su entonces novio, el tenista Juan Pico Mónaco, de quien se separaría seis meses más tarde, en noviembre de 2014.

Zaira y Pico se conocieron en 2011, en una reunión que organizó la modelo Florencia Salvioni y su novio, Francisco Grimaldi, vinculado al mundo del tenis. Desde el primer momento ambos conectaron de inmediato y se pasaron toda la noche a pura charla, algo que los presentes en el lugar vieron con felicidad, ya que la menor de las hermanas Nara venía de separarse de Diego Forlán, hecho que ocurrió 40 días antes de su boda y por un presunto affaire por parte de él.

Zaira Nara y Pico Mónaco, súper tíos: llevaron a uno de los hijos de Wanda Nara al teatro Movilpress

La relación llegó a su vez en el mejor momento deportivo de Pico Mónaco, quien viajó por el mundo con su talento con la raqueta y cosechó gran cantidad de victorias. Sin embargo, esta vez Zaira quiso priorizar su carrera y, si bien se dejó ver en distintos partidos, continuó con sus trabajos en ShowMatch y en distintas obras de teatro. Pasada la boda de Wanda y Mauro, todo parecía indicar que ella seguiría el mismo camino al altar que su hermana mayor, pero la aparición de un tercero cambiaría los planes.

Según reveló Fernanda Iglesias en LAM, fue Jakob Von Plessen el culpable de que la modelo se separara definitivamente de Pico Mónaco. “La historia oficial dice que ellos se conocieron por chat, que los presentó una amiga. Y que durante seis meses chatean y finalmente se encuentran en la casa de él por primera vez. Bueno, no. No fue así porque Jakob y Pico casi coinciden en fechas”, argumentó la entonces panelista del programa de Ángel de Brito.

Zaira Nara y Pico Mónaco se habrían separado por culpa de un tercero en discordia Archivo

“Fue cuando Zaira hizo temporada en Carlos Paz. Primero fue Pico a verla. Todo lindo, bravo. Pero 15 días después aparece Jakob también a verla, en primera fila. Él cae con la boina y todos lo miran. Bueno, en ese momento ya era el novio de Zaira”, reveló la periodista. Así quedó desarmada una de las parejas que asistieron a la boda de Wanda y Mauro.

Andrés Nara y Carina Tononi

Mientras Wanda Nara daba los primeros pasos en su relación con Mauro Icardi, Andrés Nara decidió separarse de Nora Colosimo, la madre de la mediática. Pero eso no fue todo. A los pocos meses, el empresario decidió blanquear su noviazgo con Carina Tononi, una cantante de música tropical 20 años menor que él. Su presentación pública fue en la boda de su hija.

Esto generó crispaciones en toda la familia, ya que Carina decidió incluso comenzar a llevar el apellido Nara para potenciar su carrera como artista. “La pelea entre Wanda y Andrés data de 2013, 2014. Fue en el casamiento de Wanda y Mauro Icardi, en el que Andrés llegó presentando novia: en ese momento era Carina Tononi. Algunos habían pensado que hubo una infidelidad con Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira, pero ya estaban separados. Por eso los pusieron en un silloncito, medio alejado del salón", recordó Nancy Duré hace años en Intrusos (América TV).

Algunos medios insinuaron que la relación entre Andrés Nara y Nora Colosimo terminó cuando la mujer del empresario encontró conversaciones subidas de tono por Facebook con Carina Tononi (Foto: Redes Sociales)

“Ese casamiento termina en escándalo porque Andrés se va con Carina y, después, Wanda se enoja muchísimo no solo porque él adelantó que estaba embarazada antes de que ella lo haya dicho, sino también porque Carina empieza a usar el apellido Nara para hacerse famosa como cantante. Desde entonces, la relación entre Andrés y Wanda quedó detonada", agregó la panelista.

Pero igual de explosivo como fue el inicio de su relación también lo fue su final. Después de estar tres años de novios, en el año 2017, Andrés Nara decidió dejar a la intérprete en vivo mientras ella le daba una nota a Intrusos. Esta secuencia dejó devastada a Carina, quien decidió por un tiempo alejarse de los medios.

Las primeras apariciones públicas de Andrés Nara y Carina Tononi

La toxicidad de la relación siguió un tiempo más e incluso, a los pocos meses, fue la propia damnificada en la situación quien anunció vía X que había decidido darle una nueva oportunidad a Andrés. “No sé lo que está bien o mal; quiero darle una oportunidad al amor. Yo creo en sus palabras”. Y luego agregó: “El que se va sin que lo...”; con eso dio a entender que fue él quien buscó reactivar la relación.

Tras nuevas peleas, la pareja decidió poner punto final en 2023; poco después, Carina Tononi se animó a dar una extensa entrevista en vivo donde contó el calvario que le habría hecho vivir el empresario durante todos los años que estuvieron juntos. “Andrés tiene las dos partes, pero más marcada su parte violenta. Yo estuve mucho tiempo con él y lo conozco. Viví muchos episodios de violencia con él. No noté enseguida que era una persona violenta porque yo me enamoré perdidamente. Lo amé muchísimo. Pero a la vez era una situación de círculo vicioso porque cuando él me gritaba yo pensaba ‘ya se le iba a pasar’“, aseguró.

“Yo tengo audios de él donde me dice que me va a mandar al hospital. Era consciente de lo que decía. Tengo testigos", indicó. Incluso, decidió recapitular un hecho de violencia que le hizo decidir pedir asistencia psicológica: “Me di cuenta que era un violento cuando me empujó. Una vez estábamos cenando en la casa de él y cuando me levanté de la mesa, no sé por qué, se le cruzaron los cables. Yo no soy una mujer que te voy a estar peleando de la nada. Pero se enojó y yo le dije ‘bueno, me voy’ , y es lo peor que le podés decir, porque es controlador. Él se paró y me dijo ‘vos no te vas a ningún lado’. Agarró, juntó los platos y después me empujó con su pecho“.

María Cecilia Bonelli y Darío Cvitanich

Darío Cvitanich fue el único futbolista que asistió a la boda de Mauro Icardi y Wanda Nara. Esto se debió a que muchas figuras del mundo del deporte decidieron solidarizarse con Maximiliano López y se ausentaron en el evento. El delantero, por el contrario, asistió con María Cecilia Bonelli, quien fue su esposa durante 14 años.

El momento en que Chechu Bonelli y Darío Cvitanich imgresan al casamiento de Mauro y Wanda (Foto: Gerardo Viercovich)

Los enamorados se conocieron en septiembre de 2011, cuando él era jugador de Boca Juniors y ella trabajaba como notera deportiva. El futbolista le mandó un mensaje y le dijo que quería conocerla. La periodista, al principio, tuvo sus reparos, porque sus relaciones anteriores con deportistas no terminaron de la mejor manera, pero finalmente decidió animarse y aceptó la propuesta.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se casaron el 27 de diciembre de 2014 (Foto: Instagram @chechubonelli)

La relación siguió su curso con normalidad y fueron noticia de todos los portales del país. Sin embargo, ocho meses después de haberse conocido, Darío, quien estaba en préstamo en el club argentino, debió regresar a al Ajax, en Ámsterdam. Si bien el noviazgo recién comenzaba y Chechu estaba en un gran momento laboral, con 26 años decidió armar las valijas y mudarse con su pareja a Europa.

El 3 de abril de 2013 llegaría Lupe, su primera hija, y al año siguiente, el 27 de diciembre de 2014, se convirtieron en marido y mujer. En 2015 se mudaron a México, cuando el futbolista fue contratado por Pachuca, y el 20 de diciembre le dieron la bienvenida a su segunda hija, Carmela. En el año 2017, finalmente regresaron para instalarse en la Argentina y comenzaron a llevar adelante sus respectivas carreras en los medios de comunicación. La tercera hija del matrimonio, Amelia, nació el 14 de diciembre de 2022.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich son padres de tres hijos (Foto: Instagram @chechubonelli)

Pero en mayo de 2025 comenzaron a surgir los rumores de una separación, que terminó de ser confirmada en LAM (América TV). “Desgaste. El tiempo les generó una crisis. Ella superenamorada, él no tanto. Él se fue de la casa. Está medio hinchado los huevos de ella”, aseguró uno de los panelistas del ciclo. A lo que Yanina Latorre sumó: “Alguien que es amiga de ella me dice: ‘ella es un amor, pero es insoportable. Le infló los huevos’”. A pesar de que la relación estaría terminada para ambos, todavía trabajan los dos para ESPN y lograron coordinar sus tiempos para poder pasar tiempo de calidad con sus niñas.

Pilar Smith y Andrés Baguear

La pareja de Pilar Smith y Andrés Baguer fue otra de las que cayó en desgracia tras asistir a la boda de Wanda Nara y Mauro Icardi. La periodista y el productor estuvieron juntos durante 15 años, y si bien en el año 2016 tuvieron una fuerte crisis y volvieron a intentarlo, en el año 2018 fue la propia Pilar quien decidió confirmar la noticia de su separación.

Pilar Smith y Andrés Baguear se separaron después de 15 años de relación (Foto: Redes Sociales)

“Se desgastó la relación, no hay más que eso. Intentamos seguir, pero no funcionó. Fue el amor de mi vida y seguiremos juntos toda la vida acompañando a los nenes”, indicó a los medios. Cabe recordar que Pilar Smith y Andrés Baguer son padres de Simón, Franco y Miranda, y aunque durante mucho tiempo quedaron esperanzas de que pudieran volver a ser pareja, en el año 2019 firmaron el divorcio definitivo.