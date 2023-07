Elba Marcovecchio reveló cómo se enteraron sus hijos de que salía con Jorge Lanata sin que ella se los contara

escuchar

Elba Marcovecchio es una reconocida abogada, pero en los últimos años, además de por su profesión, se hizo conocida públicamente por ser, primero la novia y luego, en abril de 2022, la esposa de Jorge Lanata. Este sábado, en una conversación radial, la letrada contó cómo reaccionaron sus dos hijos cuando ella les contó estaba saliendo con el periodista. “Fue muy gracioso”, anticipó Marcovecchio, antes de contar la anécdota.

La abogada y esposa de Lanata dialogó el sábado con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez) y habló acerca de su relación con el conductor de Lanata sin filtro. En un momento de la charla, la periodsita le preguntó a Marcovecchio sobre cómo habían tomado sus dos hijos, Valentino y Alegra, que hoy tienen 15 y 13 años respectivamente, la noticia de su relación con Lanata.

Elba Marcovecchio contó la reacción de sus hijos cuando les contó que salía con Jorge Lanata

“Fue muy gracioso”, adelantó la abogada, y comenzó su cuento: “Estábamos en el auto, esto fue hace dos años, ellos tenían 11 y 13 años y yo, como una madre, tonta, pensaba que yo ocultaba bien (la relación). Yo tenía miedo que se filtrara la noticia y siempre tengo la consigna de que de todo se tienen que enterar por mí”.

“Entonces -continuó la letrada-, medio que apurada se los digo en el auto. Les digo: ‘Chicos, yo les quiero contar algo. Estoy saliendo con alguien’. Ellos hacen una pausa y me dicen, muy cancheros: ‘Mamá, ya sabemos’”.

Elba Marcovecchio contó cómo tomaron sus hijos, Valentino y Allegra, la noticia de que ella había comenzado a salir con Jorge Lanata

Luego, Marcovecchio dijo que se sorprendió por esa respuesta y encaró a sus hijos: “Miro para atrás en el auto y digo: ‘¿Cómo que ya saben?’. Y me dicen: ‘Mamá, lo tenés agendado con el nombre, un corazoncito y cuando lo atendés, lo atendés con voz de tonta’, me dicen”.

Además de relatar esta anécdota, que hizo reír a la conductora del programa, Marcovecchio contó que, antes de conocer a Lanata, “estaba convencida de que no iba a volver a enamorarme ni volver a formar pareja”. Más adelante, definió al periodista: “Es un hombre que uno lo ve muy aguerrido, que lo es, pero es muy cálido, muy profundo, muy acogedor”.

Elba Marcoveccio definió a Jorge Lanata como un hombre "muy cálido" Foto: Movil Press

Más adelante, la abogada se refirió a una reconocida costumbre de Jorge Lanata: fumar. “Impedirle fumar es muy difícil -aseveró-. Yo no soy fumadora, y eso ayuda, pero la decisión es de él. Yo tengo una vida muy sana y Jorge, salvo el cigarrillo tiene una vida muy sana. Cuando él deja de fumar se nota y el cuerpo le responde, pero es una adicción. La gente deja un vicio porque quiere y él no quiere”.

Dlugi quiso saber si la abogada en algún momento, al comenzar la relación, sintió miedo por los problemas de salud que, en ocasiones, atraviesa el periodista. “A veces lo niego en cierta medida, sé que tiene algunas cuestiones de salud, pero no se puede amar con miedo”.

Con respecto a los miedos, Marcovecchio aseveró que le daba miedo enamorarse. “Entregarme me daba miedo y él en la alianza me puso: ‘Love not fear’, es decir: ‘No tener miedo a amar’, y me pareció hermoso”.

LA NACION