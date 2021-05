Elba Marcovecchio, sobre la internación de Jorge Lanata en Miami: “Fue un susto”

Recién llegada al país, Elba Marcovecchio habló de sus días en Miami y de la internación de Jorge Lanata tras sufrir un cuadro de infección urinaria. Tras asegurar que su novio ya se encuentra recuperado, la abogada advirtió que el conductor tomó la decisión de vacunarse en los Estados Unidos debido a que es un paciente de riesgo.

“Me traje todo el sol, es más hubo un par de audiencias que las hice desde la playa. Si todo el mundo sabía que estaba ahí ¿por qué iba a estar careteándola? Esa es la única ventaja que trajo la pandemia”, comentó la letrada en Los ángeles de la mañana.

Sin embargo, inmediatamente Marcovecchio hizo referencia a la parte negativa que le tocó vivir cuando su pareja debió ser internado de urgencia debido a una infección urinaria. “Esa fue la parte fea porque a nadie le gusta y siempre te asusta, sobre todo cuando estás afuera, pero Jorge es como cinco gatos, tiene muchas vidas, pasa una tras otra”, expresó.

“Trabajó mucho. Eran las grabaciones (está haciendo una serie de documentales para una plataforma de streaming), más la radio, más el diario, muchos compromisos laborales. Por suerte fue un susto y nada más que eso”, contó respecto a las obligaciones laborales que el conductor tuvo que cumplir durante su estadía en el exterior.

Y mientras aclaró que Lanata no se fue de vacaciones a los Estados Unidos, explicó los motivos por los cuales decidió vacunarse fuera del país. “Jorge fue allá a trabajar, yo llegué unos días después. Estás allá, no vacunarte es una locura. Igual a mí me parecía raro que él en la situación de riesgo que está no tenga acceso a la vacunación acá en Argentina. Yo le decía que podíamos perfectamente presentar un amparo porque una persona como él con todos los riesgos que tiene, pero no quiso por su conducta y personalidad. El cumple con toda la prolijidad, es referente, es el primero que da el ejemplo. No hubiera movido un dedo para tener una preferencia”, expresó al tiempo que aclaró que se aplicó la Pfizer.

Su discurso fue de repente interrumpido por una pregunta inesperada: “¿Te propuso casamiento, Jorge?”, lanzó Andrea Taboada. Entre risas, Marcovecchio respondió, pero sin dar demasiados detalles: “¿Dónde, en la clínica? No, no, nada”. Y mientras las angelitas opinaban sobre si se tenía que casar o seguir de novia con cama afuera, Elba reveló: “A mí me gusta dormir con él abrazada”.

LA NACION