Elizabeth, la segunda hija de Tom Hanks, cumplió 40 años y sorprendió a todos con el gran parecido a su padre

Tom Hanks es uno de los íconos actorales de Hollywood, pero no todos sus éxitos se encuentran en la pantalla. A lo largo de sus 66 años tuvo cuatro hijos de dos matrimonios distintos y poco se sabe de su hija mayor, Elizabeth, quien tuvo un breve coqueteo con la actuación, pero en su actualidad está lejos de las cámaras y la exposición.

El estadounidense se convirtió en una de las caras más importante de la industria del cine y logró demostrar una amplia capacidad para adaptarse a distintos roles en hits como Naufrago (1994), Forrest Gump (2000), Rescatando al soldado Ryan (1998) y El código Da Vinci (2006), entre muchos otros. Estrellas de este tamaño generan mucho interés en la prensa y los fanáticos quieren saber más sobre su vida privada.

Truman Hanks, Rita Wilson, Tom Hanks y Elizabeth Hanks Instagram

A Tom Hanks históricamente se lo asocia con la actriz Rita Wilson, con quien se casó en 1988 y formó una linda familia con sus dos hijos Chester Marlon (1991) y Truman Theodore (1996).

Sin embargo, pocos recuerdan que este es su segundo matrimonio, ya que el actor se casó con Samantha Lewes en 1978, con la que tuvo a Colin Hanks en 1977 y Elizabeth Ann en 1982. La pareja con Lewes no prosperó y se divorciaron en 1985. Tiempo después, su exesposa falleció de cáncer en los huesos.

Elizabeth Hanks, a sus 40 años Instagram: @eahanks

Elizabeth Ann Hanks tuvo influencia de los padres para incursionar en el ámbito cinematográfico a temprana edad. Participó en Forrest Gump y en ¡Eso que tu haces! (1996).

En la primera, participa de un breve cameo donde el protagonista, Forrest, de niño, quería un lugar en el colectivo rumbo al colegio y va recibiendo la negativa de sus compañeros. Una de ellas es la pequeña Elizabeth, quien le hace un gesto de no con la cabeza hasta que el protagonista se encuentra con Jenny, quien sería el amor de su vida en ese film.

Elizabeth Hanks en Forrest Gump

Estas experiencias fueron suficientes para descubrir que esa no era su pasión y poco a poco se alejó de la industria cinematográfica para cultivar un perfil más bajo al de sus padres. Muy distinto al destino que quiso tomar su hermano Colin Hanks, quien se metió de lleno en la actuación y ya demostró su talento en Fargo (2014) y Un amigo de la familia (2022).

Elizabeth Hanks, única mujer entre los cuatro hermanos

En la actualidad, Elizabeth vive en Los Ángeles y tiene 40 años. Con el tiempo se convirtió en escritora, bajo el pseudónimo de EA Hanks. También escribió varios artículos en la revista Time, en los diarios The Guardian y The New York Times.

En la última semana, la única mujer de los hermanos Hanks, llamó la atención de todos por una foto que se viralizó y se ve el increíble parecido a su padre, sobre todo, los ojos, nariz y boca que son un calco del reconocido actor.

Tom Hanks, por su parte, fue noticia junto a su esposa Rita Wilson, luego de que fueran vistos muy enfadados con uno de los trabajadores de la alfombra roja de El Festival de Cannes.

Tom Hanks, por su parte, fue noticia en las últimas semanas junto a su esposa Rita Wilson, luego de que fueran vistos muy enfadados con uno de los trabajadores de la alfombra roja de El Festival de Cannes. (Photo by Antonin THUILLIER / AFP) ANTONIN THUILLIER - AFP

Sin embargo, fue la misma mujer la encargada de desmentir cualquier malentendido en sus redes sociales. “Esto se llama ‘No te oigo’. La gente grita. ‘¿Qué has dicho?’ ‘¿A dónde se supone que vamos?’ ¡Pero eso no vende historias! Buen intento, ¡Lo pasamos muy bien! ¡Vayan a ver Ciudad Asteroide!”, concluyó.

