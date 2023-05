¿Todo mal? Tom Hanks no estuvo presente en la rueda de prensa de su nuevo film luego de discutir con uno de los organizadores de Cannes

escuchar

No todo es cine, glamour y aplausos en la 76ª edición del Festival de Cannes. En la noche de ayer fue el turno de la presentación de Asteroid City y, si bien esta producción dirigida por Wes Anderson fue una de las más ovacionadas, lo que pasó minutos previos en la alfombra roja casi opaca su proyección. Tom Hanks y su mujer, Rita Wilson, tuvieron un altercado con uno de los organizadores del evento y la imagen dio la vuelta al mundo. Si bien los propios protagonistas negaron la situación, la ausencia del actor en la rueda de prensa de este miércoles llamó la atención de los periodistas presentes en el lugar.

“Tom Hanks abandonó la sesión de fotos de Asteroid City después de regañar a un empleado del Festival de Cine de Cannes”, anuncian los títulos de todo el mundo sobre la ausencia del actor en este evento que tuvo lugar horas después de la proyección y a la que sí asistió el resto del elenco, que integran Scarlett Johansson, Jason Schwartzman y Bryan Cranston, además de su director, Wes Anderson.

Inmediatamente, todos asociaron su ausencia con el incidente que Hanks y su mujer vivieron en la noche de ayer, mientras desfilaban por la alfombra roja. En las imágenes se puede ver al matrimonio discutir acaloradamente con uno de los organizadores del famoso festival, algo que enseguida se viralizó y suscitó todo tipo de especulaciones.

El ceño fruncido del actor y el acalorado descargo de Wilson dieron la vuelta al mundo ANTONIN THUILLIER - AFP

Esta mañana, la actriz y el empleado del festival salieron a dar explicaciones sobre lo sucedido VALERY HACHE - AFP

Otra imagen aérea de la discusión. Mientras que Hanks vistió un elegante smoking para la proyección, Wilson deslumbró con un glamoroso diseño con capa que brillaba por sus apliques de strass ANTONIN THUILLIER - AFP

Ante la repercusión que alcanzó el ceño fruncido y el dedo levantado del actor y el efusivo intercambio entre Wilson y el miembro del staff de Cannes, que según se supo se llama Vincent Chapalain, la actriz salió a dar explicaciones. “Esto se llama: ‘no puedo oírte. La gente está gritando. ¿Qué dijiste? ¿Adónde se supone que debemos ir?’”, escribió la esposa de Hanks en su cuenta de Instagram sobre esta captura que circuló en las últimas horas. “¡Pero eso no vende historias! Buen intento... Ve a ver Asteroid City”, concluyó enojada.

En el mismo sentido, Chapalain recurrió a su cuenta de Twitter para confirmar los dichos de Wilson: “Simplemente me preguntaron si deberían regresar al comienzo de la alfombra con el resto del equipo de filmación y con los gritos de los fotógrafos, necesitaban hablar en voz alta”, explicó el empleado que advirtió no ser seguridad y que desde hace más de una década trabaja en la organización del festival francés.

Quién también salió a aclarar la situación fue la presentadora Lorraine Kelly, quién aprovechó para preguntarle a su cronista presente en el lugar sobre lo sucedido. “Mirá su sonrisa, no me parece que esté discutiendo. Estaba caminando por la alfombra roja y tal vez sólo quería saber dónde estaba el baño”, bromeó el corresponsal Tyler West sobre la actitud de Tom. “El sólo pregunta: ‘¿qué camino debo tomar?’. No está moviendo los puños”, afirmó la presentadora confirmando los dichos del periodista. Y agregó: “A veces la cámara miente”.

A pesar de las aclaraciones, la ausencia de Tom Hanks y Rita Wilson en la rueda de prensa y la sesión de fotos de esta mañana llamó la atención y dio a entender que la pareja habría quedado muy disgustada por la organización de este evento cinematográfico.

Jason Schwartzman, Wes Anderson, Scarlett Johansson y Jake Ryan posando en la sesión de fotos de este miércoles, sin Tom Hanks CHRISTOPHE SIMON - AFP

Esta no es la primera vez que el intérprete de Naufrago protagoniza un escándalo en el famoso festival. El año pasado, el actor fue captado gritándole a algunos fanáticos que casi empujan a su esposa en medio del fervor por saludarlos y conseguir una fotografía. “¿Mi esposa? ¡Atrás! ¡¿Derribaron a mi esposa?!”, lanzó Hanks desesperado al perder a su mujer en la multitud antes de subir a un auto que los esperaba. Inmediatamente, se pudo escuchar a un fan disculparse a través de un “Lo siento, Tom”.

Rita Wilson y Tom Hanks están casados desde hace 35 años. La pareja se conoció en 1981 en el set de Bosom Buddies, pero al principio eran sólo amigos, ya que él estaba casado con su novia de la universidad, Samantha Lewes. Luego coincidieron en el rodaje de la película Volunteers y ya no hubo vuelta atrás. Hanks le declaró su amor, dejó a su esposa –con quien ya tenía dos hijos: Colin y Elizabeth– y se jugó por esta fogosa relación. El 30 de abril de 1988, la pareja pasó por el altar y luego tuvieron dos hijos: Chet y Truman.

LA NACION