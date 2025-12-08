Ella enamoraba al mundo y él era la mano derecha del presidente: la historia de telenovela de Shakira y Antonio de la Rúa

Underneath your clothes / There’s an endless story / There’s the man I chose / There’s my territory

Cualquier fanático de Shakira (o simplemente cualquier argentino con memoria para recordar los inicios de los años 2000) recordará que la unión de la cantante con la Argentina no solo es a título de shows espectaculares. No, por aquellos años hubo un vínculo de amor y pasión (y luego una batalla judicial) que paralizó al país: el romance entre Shakira y Antonio De la Rúa (hijo del entonces presidente Fernando De la Rúa).

Hoy por hoy, Shakira regresa a la Argentina con tres shows agotados en el estadio Vélez Sarsfield, los días 8, 9 y 11 de diciembre para cerrar la etapa latinoamericana de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La cantante colombiana había pisado suelo argentino en marzo pasado con dos presentaciones en el Campo Argentino de Polo que convocaron a más de 115.000 personas, pero la conexión especial con el público local la trajo de vuelta apenas unos meses después.

El regreso tiene un condimento especial: las recientes señales de reconciliación con Antonio de la Rúa, el argentino que fue su pareja durante once años y que marcó profundamente tanto su vida personal como profesional. Hace apenas unas semanas, el vínculo entre ambos volvió a los titulares: Antonio fue visto en varios shows de la gira de Shakira, incluido el concierto del 12 de agosto en Ciudad de México, donde la artista sorprendió al interpretar por primera vez en años Día de enero, la canción que escribió en 2006 para inmortalizar su historia de amor.

La dedicó a “esos amigos que están siempre, no importa qué pase”... y Antonio estaba entre el público. Según trascendió, ambas familias compartieron una cena en Miami y, así, alimentaron los rumores de que la relación encontró, después de años de batallas judiciales, un espacio de paz y amistad.

El flechazo porteño que cambió todo

Todo comenzó el 26 de marzo del año 2000, durante una cena en Buenos Aires que cambió el rumbo sentimental de una de las cantantes más exitosas del planeta. Shakira, en plena gira promocional de su disco ¿Dónde están los ladrones?, conoció a Antonio de la Rúa, hijo del entonces presidente Fernando de la Rúa. Ella tenía 23 años y él, 27. Ambos coincidieron a través de amigos en común y el flechazo fue instantáneo. La barranquillera describió años después ese momento como “amor a primera vista”, y no exageró: cinco días después, el 31 de marzo, se reencontraron en el último de los conciertos que la colombiana ofreció en el Luna Park como parte de su Gira Anfibia.

La relación se mantuvo en secreto apenas unas semanas. En mayo del 2000, la pareja fue descubierta en el sur argentino, en el Cerro Campanario de Bariloche, donde los fotógrafos les tomaron la primera imagen juntos sobre una aerosilla, sin escapatoria posible. Ese viaje relámpago a la Patagonia incluyó a los padres de Shakira, Nidia y William Mebarak. El blanqueo oficial llegó días más tarde en las cálidas playas de Miami, con fotografías de besos y abrazos. El mundo se enteró: la estrella latina más prometedora del momento había elegido a un argentino para compartir su vida.

Del romance al negocio: una sociedad millonaria

Lo que comenzó como un romance de telenovela evolucionó rápidamente hacia una sociedad profesional. Antonio, abogado de profesión, dejó el trabajo junto a su padre -bautizado como Grupo Sushi por la prensa- para convertirse en el manager de Shakira. Su influencia en la carrera de la cantante fue determinante: bajo su gestión, ella lanzó Laundry Service en 2001, el disco que la consolidó como superestrella global con éxitos como Whenever, Wherever y Underneath Your Clothes. Este último tema incluyó un videoclip memorable donde Antonio apareció como protagonista, con gestos de cariño que hablaban por sí solos. El argentino se convirtió en pieza clave del equipo que negoció el contrato de Shakira con Live Nation, un acuerdo valuado entre 70 y 100 millones de dólares que ligó a la artista con la mayor productora de eventos del mundo por una década.

La colombiana que se volvió argentina

La influencia argentina en Shakira se hizo visible en cada aspecto de su vida. Te aviso, te anuncio (Tango), una mezcla singular de pop rock y tango, vio la luz en plena inmersión de la cantante en la cultura porteña. Shakira aprendió a bailar tango, adoptó costumbres locales y en entrevistas solía bromear sobre el acento argentino que se le pegaba. El 16 de enero de 2006, la colombiana lanzó su declaración de amor más explícita: Día de enero. “Te conocí un día de enero, con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí”, cantaba, inmortalizando aquel encuentro mítico en Buenos Aires. El tema se convirtió en himno para los seguidores de la pareja.

Shakira también mantuvo un vínculo estrecho con Fernando de la Rúa y su esposa, Inés Pertiné. En medio del mandato presidencial y en tiempos de la crisis social de 2001, no faltaron repercusiones y polémicas. Una cadena de disquerías llegó a negarse a vender discos de Shakira por su relación con el hijo del presidente. Nada detuvo el fenómeno: la artista vendió más de 120.000 copias en Argentina y en 2003 llenó el estadio de River Plate. En marzo de 2001, la pareja anunció su compromiso, aunque la boda nunca se concretó. Durante once años fue considerada una de las parejas más estables del espectáculo latino.

Te aviso, te anuncio que hoy renuncio: la llegada de Piqué

Pero las grietas comenzaron a aparecer. En agosto de 2010, la pareja tomó la decisión de separarse, aunque la noticia no se hizo pública hasta enero de 2011. El comunicado oficial intentó suavizar el golpe: “Vemos esta separación como temporal y como un tiempo de crecimiento individual mientras continuamos siendo compañeros en nuestros negocios y vidas profesionales”. Shakira declaró: “Nuestra amistad y entendimiento son indisolubles e incorruptibles”. La realidad probó ser muy diferente.

En 2010, Shakira conoció al futbolista Gerard Piqué durante la filmación del videoclip de Waka Waka, el himno oficial del Mundial de Sudáfrica. Los rumores de una relación entre ambos circularon mientras ella todavía estaba con Antonio. La cantante inicialmente negó todo, calificándolos de “waka-rumores”, pero en 2011 confirmó su romance con el defensor del Barcelona. Según versiones de allegados, Shakira le anunció a Antonio su nueva relación a través de un mensaje, lo que precipitó la ruptura definitiva.

Guerra judicial: 100 millones de dólares en disputa

Lo que siguió fue una batalla legal que duró tanto como la relación misma. En 2012, Antonio demandó a Shakira en los tribunales de Nueva York por 100 millones de dólares. El argentino argumentó que la colombiana le había incumplido en el pago por los beneficios recibidos durante 2011 en la sociedad que tenían en común. Sostuvo que era “el arquitecto principal del equipo de administración y del plan de negocios que puso a Shakira en un sendero hacia un éxito financiero duradero” y exigió el 18% de las ganancias generadas por la artista. “Shakira ha tratado de reescribir la historia, que incluye negar la existencia de esta sociedad en común, menospreciando las contribuciones de De la Rúa a la misma y tergiversando los hechos del pasado”, declaraba su abogado.

El contraataque de Shakira no se hizo esperar. La cantante presentó como prueba un correo electrónico de Antonio en el que aseguraba no tener nada que ver con sus negocios, además de un contrato firmado por ambos que estipulaba las obligaciones financieras del uno con el otro en caso de separación. Luego demandó a su ex en las Bahamas por 6.6 millones de dólares, acusándolo de apropiarse de ese dinero sin su consentimiento. La guerra judicial incluyó también una disputa por La Colorada, la finca que compraron juntos cerca de Punta del Este, Uruguay, que Shakira utilizó como estudio de grabación y refugio vacacional.

Todas las demandas de Antonio fueron desestimadas. Shakira ganó cada batalla judicial. Los años pasaron y las heridas sanaron. Antonio rehízo su vida con la modelo y DJ colombiana Daniela Ramos, con quien tuvo dos hijos: Zulú, nacida en marzo de 2013, y Mael, tres años después. La pareja se instaló en Berlín para que Daniela pudiera seguir su carrera musical, pero terminaron separándose en 2018. Shakira, por su parte, formó una familia con Piqué y tuvo dos hijos, Milan y Sasha, hasta su mediática separación en 2022.

El camino hacia la reconciliación

Cuando Fernando de la Rúa falleció el 9 de julio de 2019, Shakira publicó un emotivo mensaje: “Te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero, amigo”. Ese mensaje reveló que el tiempo había cicatrizado las heridas.

Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos. (1/3) pic.twitter.com/mXdMBwkmgc — Shakira (@shakira) July 9, 2019

En 2023, Antonio apareció en la lista de testigos de Shakira para su juicio contra la Hacienda española por presunto fraude fiscal de 14.5 millones de euros. El argentino aceptó testificar a favor de su ex, para demostrar que la relación finalmente había encontrado paz. Y ahora, con los recientes reencuentros y la interpretación de Día de enero en sus conciertos, el amor que comenzó en Buenos Aires hace 25 años parece haber encontrado, al menos, una segunda oportunidad de amistad.