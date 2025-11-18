Shakira ya eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez
Tras lanzar su primer álbum como solista, la artista compartió la feliz noticia con sus compañeros de Luzu TV; “Estoy nerviosa”, reconoció
- 3 minutos de lectura'
A nueve meses de haber realizado dos shows en el Campo Argentino de Polo, Shakira volverá a presentarse en Argentina con en su gira latinoamericana “Las mujeres ya no lloran World Tour””, pero esta vez en Vélez el próximo 8, 9 y 11 de diciembre. A tan solo tres semanas de aquellas fechas, Ángela Torres anunció que será telonera de la artista colombiana.
“Voy a telonear a Shakira en Vélez”, expresó este martes en Nadie dice Nada (Luzu TV). Mientras sus compañeros aplaudían, agregó: “El 8, 9 y 11″. Cuando Nico Occhiato le preguntó de qué mes y la joven le comentó que de diciembre, el conductor se sorprendió y lanzó: “Ah, no. Ahora. Qué zarpado bol****”.
En ese sentido, la artista de 27 años se sinceró sobre cómo atraviesa los días previos sobre un evento de esta magnitud: “Es en diciembre, ahora, en cuestión de días. ¡Chicos, estoy muy nerviosa, muy nerviosa! ¡Tres Vélez! No lo puedo creer. O sea, va a sonar mi disco en Vélez".
Horas más tarde, Ángela recurrió a su cuenta de Instagram, en la que acumula 3.2 millones de seguidores, para compartir nuevamente su emoción. Desde sus stories, replicó el flyer con el que Fenix Entertainment promociona el regreso de la barranquillera, el mismo en el que menciona como artista invitada a la sobrina de Diego Torres.
En la siguiente storie, publicó un video de su adolescencia, cuando fue invitada a un ciclo televisivo y cantó “Inevitable”, canción que la colombiana lanzó en 1998 y no tardó en convertirse en un hit.
Cabe destacar que la noticia de que Shakira pisará nuevamente suelo argentino se conoció a mediados de septiembre. Esta serie de tres recitales viene a completar los dos que brindó en marzo en el Campo Argentino de Polo, donde hizo delirar a su público local durante más de dos horas y con un importante despliegue escénico, al ritmo de sus grandes éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Pies descalzos”, “Ojos así”, “Don’t Bother”, “Chantaje” y la BZRP Music Sessions #53, entre otros, hasta las canciones que reunió en su último álbum, publicado en marzo de 2024, que incluye temas como “La fuerte”, “Acróstico”, “Te Felicito” y “TQG”.
Ángela Torres y una revelación sobre su familia que no pasó inadvertida
Hace algunas semanas y luego de presentar No me olvides, su primer disco como solista, Ángela Torres se sumó al ciclo Nadie dice nada, donde sorprendió con una revelación sobre su verdadero nombre.
“En mi documento dice Ángela Azul Concepción Caccia Currá. Torres no lo tengo, es artístico, de mi abuela (Lolita). Yo muy pilla, ya a los once me colgué de las tetas de la abuela y dije que me iba a llamar Ángela Torres”. Además de las risas que desató en el estudio, el momento no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde generó todo tipo de comentarios.
Pero, la historia no terminó allí: la artista de 27 años también reveló que el apellido de su tío Diego tampoco es Torres. “Él también es Caccia, este dato les va a cambiar la vida”, aseguró. Este detalle reforzó la fuerza simbólica del apellido como marca familiar y artística, y destacó la importancia del legado de Lolita Torres en la trayectoria de sus descendientes.
- 1
Oasis: la emoción de los hermanos Gallagher tras el primer show y la confesión de Liam
- 2
La China Suárez con Moria: los detalles del comienzo del amor con Mauro Icardi y el próximo gran paso que planean
- 3
En fotos: de Dakota Johnson a Sydney Sweeney, los mejores looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar
- 4
La furia de Sabrina Rojas por el nuevo proyecto de Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Siempre dicen que están quebrados”