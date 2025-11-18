Shakira ya eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez

A nueve meses de haber realizado dos shows en el Campo Argentino de Polo, Shakira volverá a presentarse en Argentina con en su gira latinoamericana “Las mujeres ya no lloran World Tour””, pero esta vez en Vélez el próximo 8, 9 y 11 de diciembre. A tan solo tres semanas de aquellas fechas, Ángela Torres anunció que será telonera de la artista colombiana.

Ángela Torres contó que será telonera de Shakira (Foto: Captura TV)

“Voy a telonear a Shakira en Vélez”, expresó este martes en Nadie dice Nada (Luzu TV). Mientras sus compañeros aplaudían, agregó: “El 8, 9 y 11″. Cuando Nico Occhiato le preguntó de qué mes y la joven le comentó que de diciembre, el conductor se sorprendió y lanzó: “Ah, no. Ahora. Qué zarpado bol****”.

En ese sentido, la artista de 27 años se sinceró sobre cómo atraviesa los días previos sobre un evento de esta magnitud: “Es en diciembre, ahora, en cuestión de días. ¡Chicos, estoy muy nerviosa, muy nerviosa! ¡Tres Vélez! No lo puedo creer. O sea, va a sonar mi disco en Vélez".

Horas más tarde, Ángela recurrió a su cuenta de Instagram, en la que acumula 3.2 millones de seguidores, para compartir nuevamente su emoción. Desde sus stories, replicó el flyer con el que Fenix Entertainment promociona el regreso de la barranquillera, el mismo en el que menciona como artista invitada a la sobrina de Diego Torres.

Ángela Torres compartió el flyer en el que promocionan el show de la artista junto a su nombre (Foto: Captura Instagram/@angelatorres)

En la siguiente storie, publicó un video de su adolescencia, cuando fue invitada a un ciclo televisivo y cantó “Inevitable”, canción que la colombiana lanzó en 1998 y no tardó en convertirse en un hit.

Ángela Torres cantando "Inevitable", de Shakira, cuando tenía solo 14 años

Cabe destacar que la noticia de que Shakira pisará nuevamente suelo argentino se conoció a mediados de septiembre. Esta serie de tres recitales viene a completar los dos que brindó en marzo en el Campo Argentino de Polo, donde hizo delirar a su público local durante más de dos horas y con un importante despliegue escénico, al ritmo de sus grandes éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Pies descalzos”, “Ojos así”, “Don’t Bother”, “Chantaje” y la BZRP Music Sessions #53, entre otros, hasta las canciones que reunió en su último álbum, publicado en marzo de 2024, que incluye temas como “La fuerte”, “Acróstico”, “Te Felicito” y “TQG”.

Ángela Torres y una revelación sobre su familia que no pasó inadvertida

Hace algunas semanas y luego de presentar No me olvides, su primer disco como solista, Ángela Torres se sumó al ciclo Nadie dice nada, donde sorprendió con una revelación sobre su verdadero nombre.

Ángela Torres sorprendió al revelar su verdadero nombre y el de Diego Torres

“En mi documento dice Ángela Azul Concepción Caccia Currá. Torres no lo tengo, es artístico, de mi abuela (Lolita). Yo muy pilla, ya a los once me colgué de las tetas de la abuela y dije que me iba a llamar Ángela Torres”. Además de las risas que desató en el estudio, el momento no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde generó todo tipo de comentarios.

Ángela Torres contó su nombre real y el de Diego Torres y dejó a todos sorprendidos

Pero, la historia no terminó allí: la artista de 27 años también reveló que el apellido de su tío Diego tampoco es Torres. “Él también es Caccia, este dato les va a cambiar la vida”, aseguró. Este detalle reforzó la fuerza simbólica del apellido como marca familiar y artística, y destacó la importancia del legado de Lolita Torres en la trayectoria de sus descendientes.