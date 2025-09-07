El reencuentro de Shakira y Antonio de la Rúa reavivó una historia de amor que nació hace 25 años en Buenos Aires

En el mundo del espectáculo, Shakira se ganó un lugar central con una carrera de más de treinta años. Sus éxitos, con discos recordados como ¿Dónde están los ladrones? o como el reciente Las mujeres ya no lloran, la consolidaron como una de las artistas más influyentes de su generación. Pero, más allá de la música, la vida personal de la colombiana sigue captando la atención del público a nivel mundial. Un reciente encuentro con su expareja y exmanager, Antonio de la Rúa, inició el rumor de una reconciliación y volvió a poner el foco en una de las relaciones más recordadas por sus fanáticos.

Un almuerzo informal, sin la pompa mediática que solía rodear sus movimientos, bastó para encender la chispa de la especulación. Fue la primera vez en catorce años que se los veía juntos, desde que su idílico romance de más de una década terminara abruptamente. Aquella ruptura, que la pareja en principio había anunciado como “temporal”, dio paso a la llegada de Gerard Piqué a la vida de la artista, un nuevo vínculo que eclipsó el recuerdo de un amor que había nacido en Buenos Aires de principios de la década del 2000.

Cuando la pareja salió a la luz, se volvió una de las más aclamadas por el público Archivo

La historia de Shakira y Antonio es una postal de la Argentina de aquella época. Su primer encuentro, inmortalizado por la propia Shakira en su balada Día de enero, ocurrió un 26 de marzo de aquel año en el Luna Park, tras un show de la cantante. A partir de allí, el vínculo se hizo inquebrantable y trascendió lo personal. Antonio no solo fue su compañero sentimental, sino que se convirtió en un socio clave en el crecimiento de su carrera. Su visión estratégica la impulsó a conquistar el mercado en inglés, un desafío que se materializó en el disco Laundry Service (2001). Temas como Whenever, Wherever, un verdadero himno global, son en gran medida el reflejo de esa sinergia.

La influencia de De la Rúa no se limitó a los negocios. El paso de Shakira por Buenos Aires dejó una huella en su estilo, en su acento y en la temática de sus canciones. En el videoclip de Underneath Your Clothes (2002), se los vio juntos por primera vez en una aparición pública que era mucho más que una simple actuación: era una declaración sobre la complicidad que los unía.

En medio de la crisis del 2001, Shakira se mantuvo al lado de la familia De la Rúa. A pesar de las polémicas que rodeaban a la figura de Antonio por tener a su padre como Presidente, la artista no titubeó. Su apoyo quedó incluso plasmado en canciones, con versos que hablaban de sanar heridas y de la fortaleza del acompañamiento en los momentos más difíciles. La relación se volvió una mezcla de amor y lealtad, visible en cada show, entrevista y vacaciones en Punta del Este.

Shakira y Antonio, cuando todavía estaban juntos Archivo - LA NACION

Después de once años, la separación en 2011 parecía el punto final de una historia legendaria. Pero el drama apenas comenzaba. La llegada de Piqué transformó la ruptura, inicialmente presentada como amigable, en un largo conflicto legal. Antonio de la Rúa demandó a la colombiana por cifras millonarias, argumentando que su gestión como manager había sido crucial para la consagración de la artista y que merecía una compensación. Shakira respondió con documentos que negaban cualquier obligación económica, desatando una batalla judicial que se extendió por casi cinco años en tribunales de Estados Unidos y Suiza.

Pero con el tiempo, las heridas comenzaron a cicatrizar. Ambos rehicieron sus vidas. Shakira se convirtió en madre de Milan y Sasha junto con Piqué, mientras que Antonio formó su propia familia con la DJ Daniela Ramos, con quien tuvo dos hijos. El paso de los años no solo apaciguó las disputas, sino que también restauró la cordialidad. Pequeños gestos en redes sociales fueron indicios de que el vínculo personal nunca se había roto del todo. El punto cúlmine fue la asistencia de Antonio a un show de Shakira en México, donde la artista interpretó, frente a él, la canción que escribió en su honor: Día de enero.

Antonio en el show de Shakira en 2025

Hoy, el reencuentro que trascendió a los medios se dio en un clima de respeto y gratitud por lo vivido. Los juicios quedaron en el pasado, reemplazados por una relación serena que se extiende también a sus familias. La prensa mundial asegura que este acercamiento podría ser el inicio de una nueva etapa, aunque la pareja prefirió mantener un bajo perfil y no salió a aclarar nada. Parece que la historia de Shakira y Antonio sigue latente, encontrando nuevas formas de resonar en el presente.