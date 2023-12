Emilia Mernes se sinceró sobre el motivo de una de sus nuevas canciones: “La grabé llorando”

escuchar

Emilia Mernes, la artista pop furor del momento, lanzó su nuevo álbum .mp3 y dio que hablar por sus colaboraciones con artistas como Tini Stoessel y Nathy Peluso.

Este domingo, la cantante dio una nota exclusiva para La Peña de Morfi (Telefé) y se sinceró sobre una dura vivencia que tuvo que afrontar: la enfermedad e internación de su papá.

“Esa fue una de las canciones más difíciles que me tocó hacer. Me acuerdo que grababa llorando y tenía que cortar para respirar. La verdad es que fue un proceso difícil porque tuve que contar en esta canción todos los miedos que sentí cuando mi papá se enfermó”, contó la cantante sobre la internación de su padre Pedro y mencionó en otra ocasión que no pudo estar acompañándolo en este difícil momento.

“Es una canción que abraza a un montón de personas que están pasando por una situación similar con algún familiar o con ellos mismos. Estos temas siempre sirven para sanar un poquito y es un regalo que les quería hacer también”, cerró Emilia.

Hace poco, la cantante compartió un vivo de Instagram junto a su papá y le pidió que se diera a conocer y le contara a sus fanáticos acerca de su vida. “Nosotros somos de Nogoyá, Entre Ríos, una ciudad muy pequeña. Mis papás aún siguen viviendo ahí, él es panadero”, fue entonces cuando Emilia invitó a su papá a charlar un poco más: “A ver, contanos un poco, cuántos años tenés, a qué te dedicas”.

Después de una larga conversación, el papá de Emilia contó el duro momento que atravesó cuando fue internado de urgencia. “En ese momento me largué a llorar. Me habían pintado de otra manera la operación. Me dijeron ‘vas a alimentarte seis meses con una sonda’ y se me cayó el mundo pero no la fe. Me largué a llorar y pensé ‘no puedo ser egoísta y dejarlas’”, contó al borde del llanto sobre su hija y su mujer.

Allí, el padre de Emilia comenzó a llorar y la cantante lo contuvo diciéndole que lo amaba. “Fue muy difícil y poder contar todo esto es complicado para nosotros”, reveló Emilia. “Es la primera vez que se pone frente a una cámara y cuenta la historia”, afirmó sobre su padre.

Emilia Mernes logró agotar en tiempo récord las entradas para diez funciones en el Movistar Arena

Este lunes, las entradas para los seis espectáculos de Emilia Mernes en Buenos Aires se agotaron, lo que condujo a la incorporación veloz de nuevas fechas. La ex miembro de Rombai, quien lanzó su último álbum .mp3 en noviembre, tiene programado presentar su nuevo espectáculo en el Movistar Arena en abril y mayo de 2024. Aunque las fechas originales eran el 6, 7, 19, 20, 21 y 23 de abril, se vio obligada a añadir funciones el 3, 29, 30 y 31 de mayo.

Durante su última gira en países como Argentina, México, Brasil, Chile, Perú y España con el Tour 2023, la destacada cantante de género urbano experimentó un éxito rotundo. Ahora, sus seguidores pueden anticipar con entusiasmo las próximas actuaciones.

Ante el total de las fechas agotadas, se agregó una nueva función al show de Emilia en Buenos Aires (Fuente: Instagram/@fenix.entertainment.group)

Adicionalmente, la artista tiene programadas presentaciones en Rosario, Córdoba, Salta, Uruguay y Paraguay. Aunque aún no ha confirmado, se especula que llevará a cabo otra gira que la llevará a destinos internacionales y nuevamente al viejo continente.

La productora encargada de organizar los espectáculos, Fenix Entertainment, proporcionó detalles sobre cómo serán los anticipados conciertos: “Cada presentación contará con un impresionante despliegue de escenografía, vestuario, coreografías y un viaje musical de vuelta a los inolvidables sonidos de principios de los años 2000″. La incertidumbre radica en si agregará nuevas funciones después de convertirse en la primera artista argentina en agotar 10 Movistar Arena en tiempo récord.