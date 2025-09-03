Cazzu reveló la prohibición que le impuso Christian Nodal para viajar con su hija Inti: “Salí sin poder respirar”

Hace algunas semanas, Cazzu sorprendió al revelar públicamente que el apoyo económico que recibe de Christian Nodal para la crianza de su hija es muy limitado, lo que generó un gran revuelo entre sus seguidores. Ahora, la artista volvió a estar en el centro de la escena por un nuevo conflicto con su expareja: en medio de su gira mundial, contó que el cantante se negó a firmar el permiso de viaje necesario para que su hija Inti pudiera acompañarla, lo que desató una nueva ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

En su paso por el popular pódcast Se regalan dudas, Cazzu se animó a contar con honestidad cómo vive esta complicada situación. Por lo que explicó, no pudo llevar a su hija consigo en la gira porque Christian Nodal optó por no firmar el permiso que exige la ley para que los menores puedan salir del país. “Estaba mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija y yo. Éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día”, comenzó a contar sobre el momento en que se enteró de la noticia.

Cazzu dio detalles de la mediación que tuvo con Christian Nodal por su hija Inti

Según la artista, el pedido buscaba simplemente poder cumplir con sus compromisos profesionales, ya que su trabajo, al igual que el de Nodal, implica viajar constantemente. “Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y todavía no lo tengo. Parecía algo básico de entender”, explicó.

Durante la mediación, relató que la profesional a cargo intentó acercar posturas y proponer una solución intermedia. En lugar de pedir el permiso hasta la mayoría de edad, la opción era autorizarlo al menos hasta los cinco años de la pequeña. Sin embargo, la respuesta fue igual de negativa: “No se preocupen. Mi cliente está enterado de que cuando tenga ganas de ese permiso lo puede revocar”, aseguró el abogado de Nodal, lo que aumentó la tensión del momento.

Cazzu reveló que no pudo llevar a su hija a su gira por falta de autorización de Christian Nodal (Instagram/@cazzu/@nodal)

El conflicto, según Cazzu, va más allá de lo personal y refleja las trabas que muchas madres enfrentan en procesos de separación. “Yo todavía siento en el pecho lo que sentí. Las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicieron un silencio de muerte. Y yo pensé: ‘contra esto no puedo’. Porque en ese momento me estaban diciendo que tenían el control sobre mí y sobre mi hija. Fue uno de los peores momentos de mi vida”, recordó.

También admitió lo difícil que fue seguir adelante con sus compromisos tras la mediación: “Yo salí sin poder respirar. Tenía que reunirme por mi show, por mi gira, por mi sueño. Fueron 16 años de remar. Y ahí entendí el privilegio que tengo de poder golpearle la puerta a un juez y pedir lo que necesito: un permiso para cuidar y estar con mi hija”.

El dolor de Cazzu en medio de su conflicto legal con Nodal por su hija Inti

La artista también habló del gran desgaste emocional que implica atravesar un conflicto legal de este tipo, al mismo tiempo que debe cumplir con su trabajo y sus compromisos personales. “Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado”, expresó.

La cantante jujeña habló del desgaste emocional que le generó la situación (Foto: captura Instagram/@cazzu)

Y sumó: “Hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo. El hijo no pelea la batalla, me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños, porque puedo pagar a mis abogadas para que vayan a pedir lo que hay que pedir. El mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras”.