Pampita sorprendió al rever qué estrella de Hollywood se negó a sacarse una foto con ella: “Lo entendí”

A principios de agosto, Carolina ‘Pampita’ Ardohain asumió un importante compromiso laboral: el de conductora de Los 8 escalones (eltrece) en reemplazo de Guido Kaczka. Si bien ya estaba familiarizada con el programa, puesto que anteriormente fue jurada, ahora es la encargada de que el ciclo fluya de la mejor manera. Aunque sigue un guion, eso no evita que, si la situación lo amerita, haga algunas acotaciones personales. Eso fue justamente lo que sucedió en la emisión del martes 2 de septiembre, cuando una pregunta la hizo rememorar el día que esperó una hora y media para pedirle una foto a una estrella de Hollywood, pero esta se la negó.

Todo comenzó cuando Luis y Guillermo, los dos finalistas del día, se encontraron en un empate. Para salir de esa situación, hubo que recurrir a una pregunta de aproximación. Barbie Simons les preguntó por la edad del actor Robert De Niro. Mientras ellos pensaban, Pampita intervino y reveló: “Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no. Lo esperé un montón de tiempo”.

Pampita reveló en Los 8 escalones que una vez le pidió una foto a Robert De Niro, pero él se negó a posar con ella

Todos se quedaron sorprendidos con su comentario y le pidieron más detalles. Si bien no precisó en que parte del mundo se dio el encuentro, comentó que fue en un restaurante. “Me dijeron ‘no lo molestes porque está comiendo’. Obviamente, lo entendí porque a mí me pasa”, explicó. A pesar de la negativa, buscó la manera de conocer en persona al protagonista de Taxi Driver. ¿Qué hizo? Cuando terminó de comer salió del restaurante y se sentó a esperarlo afuera para encontrarlo cuando se retirara del lugar. “¡Tardó un montón en comer!“, afirmó la modelo.

Pero, su sueño se vio truncado. “Me quedé sentada en la vereda y cuando lo veo salir le pregunto si me puedo sacar una foto y me dice ‘no, no, hoy no estoy bien’. Era porque no quería salir en mal estado, estaba con barba. Y se fue y lo vi irse”, expresó Carolina, con una mezcla de lamento y decepción.

Aunque Robert De Niro le negó la foto a Pampita ella aseguró que aún lo admira y es uno de sus actores favoritos MIGUEL MEDINA - AFP

“Eso se llama mala onda”, lanzó Chiche Gelblung, el jurado invitado del día. Pero, más allá de lo que sucedió, la modelo defendió a la estrella de Hollywood: “Yo lo entendí porque a mí a veces me pasa que me sacan una foto espantosa. Tengo una muy mala que me sacaron una vez en el gimnasio y hasta el día de hoy dicen ‘Pampita con maquillaje / Pampita sin maquillaje’. Entonces lo entendí, él no quería salir así en la foto”.

“Yo lo sigo admirando igual, me encanta. Es uno de los actores favoritos de mi familia. Lo vi irse y dije ‘yo te entiendo Robert, tenés razón’”, reflexionó la modelo. Aunque esperó como una hora y media y no pudo sacarse la foto con el actor, su sentimiento para con él no cambió. “Que cosa, no puedo creer. Robert De Niro le rechazó la foto a Pampita”, lanzó su amiga Barbie Simons. En cuanto a la pregunta, los dos finalistas respondieron que De Niro tiene 82 años, lo cual era correcto. Tuvieron que recurrir a otra ronda de aproximación para desempatar y finalmente Luis fue el ganador del día.

Pampita reveló detalles del día que se encontró a Madonna

A lo largo de los años, Carolina Ardohain tuvo la oportunidad de encontrarse con varias personalidades internacionales. Justamente en una emisión anterior de Los 8 escalones, recordó el día que vio a la mismísima Madonna en un aeropuerto de los Estados Unidos. “Estaba pasando el equipaje y vi un bolso re lindo”, detalló Carolina y contó que la dueña era justamente la intérprete de “Material Girl”, que estaba a su lado junto a la cinta de equipaje y al igual que ella aguardaba por sus pertenencias. ”Es hermosa, unos ojos, un color... Hermosa, la amo“, aseguró. Según dio a entender, no interactuó ni le pidió una foto, solo la vio de cerca.