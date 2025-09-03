Así está hoy André, el hijo de Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur que cumplió 21 años

André, el hijo que Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur tienen en común, cumplió 21 años y, como era de esperarse, tanto la actriz como el cantante compartieron tiernos saludos en sus redes sociales. Con palabras llenas de amor y orgullo, ambos mostraron la complicidad y el vínculo que mantienen con el adolescente.

“Felices 21 años amor de mi vida. No hay felicidad más grande que ser tu mamá”, escribió Celeste Cid en su cuenta de Instagram, donde la siguen 2.7 millones de usuarios. Acompañó sus palabras con varias fotos juntos que evidencian el paso del tiempo.

El emotivo posteo de Celeste Cid por el cumpleaños de su hijo André (Captura: Instagram @mcelestia)

La celebración pública no se limitó a esas imágenes, ya que la actriz también compartió un retrato de André junto a su hermano menor, Antón, nacido el 14 de octubre de 2016, fruto de su relación con el actor Michel Noher. Allí, Cid volvió a mostrar su costado más cariñoso al dedicarle otra frase breve pero significativa: “Te amamos”. De esta manera dejó en claro el especial vínculo que existe entre los hermanos y el afecto que los une como familia.

La actriz emocionó a sus seguidores con las postales (Captura: Instagram @mcelestia)

En otra de sus publicaciones, decidió retroceder en el tiempo por un rato y recordar los comienzos de su maternidad, con una foto que la muestra muy joven con André en brazos. “Desde que te conocí”, expresó para recordar el día en el que se convirtió en madre, cuando tenía 19 años.

Celeste compartió una de sus primeras fotos junto a André (Captura: Instagram @mcelestia)

Emmanuel Horvilleur, por su parte, también saludó a su hijo en esta fecha tan significativa y compartió en sus redes una foto con André, sonrientes y abrazados, que acompañó con un mensaje breve: “Felices 21”.

El mensaje del cantante por el cumpleaños de su hijo (Captura: Instagram @emmanuelhorvilleur)

Música, modelaje y cine: los proyectos de André para este 2025

Al igual que sus padres, André encontró en el arte un espacio para expresarse y crecer. En distintas oportunidades reveló su interés por la música, aunque hoy su foco está puesto en el cine, ya que estudia en la universidad con el objetivo de convertirse en director. Incluso, ya dio sus primeros pasos en ese camino al participar en el último videoclip de su papá, una experiencia que combinó sus pasiones y le permitió ganar confianza en el mundo audiovisual.

Es modelo de reconocidas marcas y apasionado del cine (Foto: Instagram @aluhorvilleur)

A pesar de que cultiva un perfil bajo y prefiere mantener en reserva su vida privada, André reúne más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Aunque no hace muchas publicaciones, cada una logra gran repercusión: miles de “me gusta” y cientos de comentarios, en su mayoría de usuarios que resaltan el gran parecido que tiene con Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur.

El joven cuenta con más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram @aluhorvilleur)

“¿Se puede ser perfectamente igual a sus padres? Qué belleza de pibe”; “Que se sentirá ser hijo de las dos personas más hermosas de la Argentina” y “¡Los ojos de la mamá! ¡Con tus viejos hermosos! ¿Qué esperar no? Divino”, son algunos de los mensajes que se repiten en sus publicaciones.

Algunos de los comentarios más destacados en sus publicaciones (Captura: Instagram @aluhorvilleur)

Asimismo, en su perfil pueden encontrarse imágenes que reflejan sus intereses y su estilo de vida, ya que comparte recuerdos de viajes, retratos con una impronta artística y fotos de su vida cotidiana que transmiten su mirada personal. Además, André dejó en claro su gusto por la moda y ya tuvo la oportunidad de participar en campañas de reconocidas marcas como modelo, sumando otra faceta a su recorrido creativo.