En fotos: cómo es la casa que vende Marcelo Tinelli y que entrega el viernes

La mansión de Marcelo Tinelli en José Ignacio, un refugio habitual para sus vacaciones de verano, se encuentra a la venta. La propiedad, bautizada Guanahani, cobró especial notoriedad este último tiempo como el escenario principal del reality Los Tinelli. Un sitio especializado en propiedades de lujo publicó detalles e imágenes de la finca de 5,2 hectáreas que el productor y conductor posee en la zona uruguaya de La Boyita.

Cómo es la casa que vende Marcelo Tinelli y que entrega el viernes

La publicación de la empresa inmobiliaria describe la propiedad como un complejo de cinco edificios. La estructura principal se suma a varias casas adicionales para diferentes propósitos. La casa principal posee nueve suites de diseño lujoso y una imponente piscina climatizada. El conjunto residencial se completa con dos casas de huéspedes que proporcionan espacio adicional y comodidad para los visitantes.

La casa de Tinelli en José Ignacio se destaca por sus vistas a la costa

“La casa principal dispone de calefacción por suelo radiante y aire acondicionado” en todos los ambientes y que “el sistema de domótica instalado permite el control de luces y sonido en toda la casa”, señala la publicación

El complejo incluye una casa para el personal y otra para los cuidadores, lo que asegura un servicio discreto y completo dentro de la finca. Para el bienestar y el entretenimiento, la propiedad cuenta con un gimnasio totalmente equipado. El aviso detalla que la residencia principal dispone de calefacción por suelo radiante y aire acondicionado en todos sus ambientes.

Un sistema de domótica permite el control centralizado de luces y sonido en toda la construcción. También existen varias zonas destinadas al almacenaje de maquinaria, vehículos ligeros como cuatriciclos y diversas herramientas.

La cocina también cuenta con vista abierta al mar

Un sistema de domótica controla la iluminación y el sonido de toda la residencia

Exteriores de lujo: del campo de fútbol de Maradona a una playa semiprivada

La finca marítima de Tinelli ofrece una variedad de comodidades al aire libre. Dispone de una cancha de fútbol con redes e iluminación, un espacio que, según el aviso de venta, tuvo a Diego Armando Maradona como uno de sus jugadores.

El predio también presenta un fácil acceso a una playa que funciona como un beach club de carácter semiprivado. Aunque las playas en Uruguay son públicas, el loteo en esa área, denominada Santa Mónica, se proyectó treinta y cinco años atrás con solo dos bajadas públicas distantes entre sí.

El parque que rodea la mansión incluye un estanque con carpas y un bosque nativo

El parque arbolado que rodea las construcciones es otro de los atractivos. Incluye un estanque con carpas y un bosque nativo. El área exterior se complementa con una huerta, un par de hoyos para la práctica de golf y una zona de parrilla con horno, diseñada como un espacio para reuniones sociales.

La propiedad de 5,2 hectáreas se encuentra en la exclusiva zona uruguaya de La Boyita

Cuál es la historia de Guanahani y su significado

El conductor de ShowMatch adquirió esta mansión a principios de la década de 2000. El propietario anterior era el exfinancista Willy López. Antes de la compra, Tinelli pasó varios veranos en el lugar como inquilino. Según informó la revista ¡HOLA! Argentina en su momento, tras concretar la operación, el productor demolió la casa original.

La finca posee un gimnasio completamente equipado para los residentes

Junto a su entonces esposa, Paula Robles, madre de sus hijos Francisco y Juana, decidió reconstruir la propiedad. Ambos eligieron el nombre Guanahani. El término es un homenaje a la primera isla de América en la que desembarcó Cristóbal Colón en el año 1492.

Marcelo Tinelli adquirió la mansión a principios de la década de 2000

Una venta con idas y vueltas

Esta no es la primera ocasión en que la propiedad aparece en el mercado. Fuentes del entorno íntimo del empresario aseguraron a LA NACIÓN que la decisión de venderla no es reciente. Guanahani “está a la venta hace años”, afirmó una persona cercana al conductor.

La misma fuente añadió que cada vez que surge un potencial comprador interesado en la mansión, Tinelli “da vueltas”. Esa actitud finalmente impide que la operación de venta se concrete.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.